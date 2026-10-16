El rechazo al incremento salarial del 2.9% profundizó el conflicto entre los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes y su representación sindical, luego de que la consulta realizada registrara 5 mil 418 votos en contra y sólo 337 a favor. Los inconformes anunciaron que mantendrán el plantón frente a las instalaciones del sindicato hasta obtener una respuesta a sus demandas laborales y sindicales.

Los resultados difundidos por trabajadores de la Sección XXI contabilizaron 5 mil 772 sufragios, incluidos 17 nulos. De los 5 mil 755 votos válidos, el rechazo representó el 94.14%, frente al 5.86% de respaldo a la propuesta. Los trabajadores señalaron que el aumento ofrecido resulta insuficiente, pues en algunos casos representa apenas 45 pesos adicionales al mes. Sin embargo, advirtieron que la inconformidad no se limita al salario, sino que abarca un pliego petitorio que incluye la recuperación del régimen de jubilaciones y pensiones, cambios en las condiciones de retiro y la exigencia de revisar la actuación de sus dirigentes, entre otros puntos.

Los inconformes indicaron que todavía no tienen una fecha confirmada para la asamblea extraordinaria en la que esperan discutir las condiciones del nuevo incremento salarial y los demás planteamientos de la base trabajadora. Afirmaron que el 15 de octubre debía formalizarse el aumento y realizarse el depósito correspondiente, pero la falta de acuerdos mantiene abierta la negociación. También exigieron que cualquier ajuste salarial se aplique de manera retroactiva.

Los trabajadores señalaron que no levantarán el campamento hasta que se realice el congreso extraordinario en el que se discutan los asuntos pendientes, se sometan a votación y se den respuestas concretas a sus exigencias. Ante la falta de una resolución, advirtieron que podrían realizar marchas y manifestaciones cada 15 días mientras continúe el conflicto.