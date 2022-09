Francisco Ortiz Agencia Reforma

CDMX.- A casi dos semanas de dejar el cargo de Gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco admite que las fuerzas armadas respaldaron su administración cuando enfrentó al crimen organizado.

Aunque el Mandatario no cree que la presencia del Ejército en labores de seguridad sea la solución a la inseguridad que vive el País, reconoce que coadyuvan cuando se les requiere.

«Aguascalientes tiene la ventaja de ser un estado pequeño lo que permite blindar rápido las fronteras en caso de un problema que pueda surgir de Zacatecas y Jalisco -estados cuyos Gobernadores son amigos y quisiéramos que tuvieran la tranquilidad de Aguascalientes-, pero también tenemos buenas corporaciones policiacas y tecnología de inteligencia, eso es vital.

«Todo esto en conjunto con el Ejército, que ayuda y siempre ha estado ahí en momentos difíciles para complementar varias acciones y mantener al estado como una burbuja abrazada por estados conflictivos; de la Guardia Nacional tengo mis reservas porque no se ve tanto, pero el Ejército siempre estuvo ahí. Por otro lado, no veo una estrategia federal de seguridad y se está posicionando la idea de que afrontar la delincuencia organizada y el narcotráfico son responsabilidad del Gobernador, y no es así. Constitucionalmente es una responsabilidad del Gobierno federal, coadyuvando los estados y lo hemos hecho».

El PRI pide ampliar la presencia del Ejército en las calles, ¿qué opina de esta iniciativa?

«Es un tema delicado porque el Ejército tiene su función específica, pero yo que gobierno un estado, si el Ejército me ayuda qué bien, porque yo tengo que garantizar la tranquilidad a mis ciudadanos, a la gente de mi estado y a ellos no les importa quién te ayuda y quién no.

«Yo hago una crítica clara a una estrategia de Guardia Nacional que no ha funcionado, pero también hago un reconocimiento que cuando necesitamos del Ejército para blindar una parte de Calvillo, la sierra de Zacatecas, ahí ha estado el Ejército ayudándome, sin desconocer su función específica.

¿Entonces el PRI no está equivocado?

«Es una necesidad, México vive un problema fuerte de inseguridad, no creo que sea la estrategia para acabar de raíz el problema de inseguridad y delincuencia organizada, pero a falta de una estrategia federal con los estados, a los que la sociedad le reclama día a día, nosotros nos ayudamos con el Ejército, aunque sea función del Gobierno federal. Queremos paz porque de ahí se deriva inversión, empleo y mejor calidad de vida.

¿Recomendaría a los diputados panistas votar por esta iniciativa?

«Si se ponen en los zapatos de quienes gobernamos, sin duda».

Pero esta iniciativa tiene al borde del rompimiento la alianza Va por México.

«En el fondo, los presidentes de PAN, PRI y PRD saben que ya no tiene futuro, excepto que sea un juego y que se reconstruya el próximo año, pero ahorita como se han dado las cosas y el mal sabor de boca que nos deja a los panistas, no sé qué está haciendo ahí mi dirigente.

«Difiero de la conducción de mi partido con Marko Cortés, pero la verdad es que en esa alianza lo chamaquearon y me duele más a mi que Alejandro «Alito» Moreno le haga esas cosas. No es momento ya de estar pensando en alianzas después de estas ofensas, es momento de reconstruir al interior y salir fuertes al exterior y decir este es el PAN, voltear a buscar a la sociedad con una identidad propia, porque somos el partido de Oposición».

Muchos panistas piensan eso, pero pocos lo dicen…

«Conocemos también los tiempos y las reglas al interior del partido. Hubo una intentona de quitar a «Alito» y qué dijo: ‘no’. Si viene una intentona con elementos de que el dirigente del PAN no ha dado resultados, ¿tú crees que se va a ir?

«No nos queda más que esperar, yo sí quiero a mi partido y tendré que esperar a ver si hay opciones y oportunidades, y el momento es hasta después del 2024. En este momento no nos queda más que estar concentrados en generar una marca fuerte de verdadera de Oposición y un buen proyecto de Gobierno para el 24, en el que ahora sí nos digan, ‘estos sí son los del PAN’, no una mezcla que ya no sabemos ni de qué se trata ni qué ofrece a la sociedad».

¿Usted ve quién pueda encabezar este proyecto?

«Para el cambio de dirigencia hasta finales del 2024 los habrá, pero ahorita necesitamos generar el proyecto para la elección presidencial del 2024 y para eso se han nombrado a los Gobernadores de Querétaro (Mauricio Kuri), Yucatán (Mauricio Vila), Chihuahua (Maru Campos), y otros compañeros. Sin duda habrá reglas y veremos quién presenta un proyecto de todos, no de un equipito, no estamos en condiciones de despreciar a nadie, pero en este momento es claro que deberíamos ir solos con toda la intención de ganar y, de lo contrario, si no lo logras, al menos ir creciendo las simpatías, pero con una identidad».

¿Cómo describe a la Oposición actualmente?

«Una Oposición que cree que con la suma de votos puedes ganarle al otro, y no es así, porque ni la suma de votos se da y la sociedad no está esperando suma de votos, sino una propuesta de Gobierno que le dé seguridad, mejor calidad en educación, salud, vivienda y campo, en todo aquello que se ha abandonado, y que no descuide los programas sociales, es decir, que pueda combinar programas sociales con mejor calidad de vida con otras políticas públicas».

¿Dónde lo veremos a partir del 1 de octubre?

«Sin duda estaré en una lucha de trabajo en el proyecto del 2024 con mi partido, esperemos que haya un proyecto y que haya la generosidad de los dirigentes o de la estructura en el poder del partido para irnos sumando. Porque yo creo que este País si requiere una fuerte Oposición y esa posiciones es el Partido Acción Nacional.

Pensé que diría que en una Embajada…

«¡Ahh! Felicito a Carlos Joaquín es un gran amigo y una gran persona, que va a ser invitado a la Embajada de Canadá, pero yo no estoy en esos planes ni míos ni en los del señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador), hay un gran respeto por el Presidente, hubo diferencias claras sobre todo en la crítica muy fuerte que hice al Insabi y el tiempo me dio la razón, no funcionó para la pandemia y tan no funcionó que ahorita está desapareciendo para entrar el IMSS Bienestar.

Se despedirá del Presidente de la República

«Hoy le entregué una carta para despedirme del Presidente, agradeciéndole el respeto que le ha tenido a mi estado y el respeto que siempre le voy a tener; la entregué al Secretario Adán Augusto López, y ya, se acabó este periodo».