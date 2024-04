Una ejemplar sentencia de 220 años de prisión fue dictada en contra de un líder regional del CJNG en Aguascalientes, quien lideró una serie de «levantones» en los municipios de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, así como el asesinato de una pareja de esposos que, en 2022, fueron encontrados degollados.

El condenado fue identificado como Enrique Yahaved Gutiérrez Díaz, alias «El Comandante Kike», señalado como líder de una célula del CJNG operante en Aguascalientes, especialmente en varios municipios del norte del estado.

Magistrados del Poder Judicial del Estado lo declararon culpable por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, perjudicando a los esposos Juan Gabriel “N”, alias “Don Juan”, de 47 años, y Ma. Juana “N”, alias “La Doña”, de 54 años, en sucesos de junio de 2022.

Según investigaciones del Grupo Homicidios y el Grupo Antisecuestros de la PDI, el 27 de junio de 2022, alrededor de las 12:20 horas, aproximadamente 10 sicarios liderados por «Comandante Kike» arribaron en dos camionetas al hogar de Juan Gabriel y Ma. Juana, ubicado en el fraccionamiento Rinconada Las Piedras, municipio de Rincón de Romos.

Juan Gabriel fue sorprendido mientras reparaba su vehículo fuera de su vivienda. Bajo amenaza de rifles de asalto y con violencia, fue forzado a subir a una de las camionetas.

Ma. Juana, al darse cuenta de lo ocurrido, intentó auxiliar a su esposo, pero también fue capturada y forzada a subir a otra camioneta.

Antes de retirarse, los agresores entraron a la vivienda en búsqueda de drogas y, al no hallar nada, decidieron irse, no sin antes someter a una hija menor de la pareja.

Al día siguiente, los cuerpos de los esposos fueron hallados degollados y atados de pies y manos con lazos plásticos en rojo y azul, en un camino de terracería hacia el poblado de El Infiernillo, por la carretera federal No. 71, a la altura del kilómetro 12+000, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

En septiembre de 2022, «El Comandante Kike» eludió un operativo de la FGE que intentaba capturarlo por su implicación en un ataque armado contra agentes del Grupo Antisecuestros de la PDI en el fraccionamiento Valle del Real, municipio de Rincón de Romos, donde tres agentes resultaron heridos.

El 7 de enero de 2023, Enrique Yahaved Gutiérrez Díaz fue capturado por agentes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), junto con siete miembros de su célula, en un operativo en el poblado de La Piedrera, municipio de Rincón de Romos.

El imputado fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes y sometido a juicio por la privación ilegal de la libertad y asesinato de los esposos. Al concluir el juicio, y con las pruebas presentadas por la FGE a través del Ministerio Público, fue declarado culpable y sentenciado a 220 años de prisión, además de pagar una multa de 3 millones 473 mil pesos y la reparación del daño material, así como una indemnización por la muerte de las víctimas de 864 mil 350 pesos.