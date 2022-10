Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un hombre identificado como Marco Antonio Rosales Contreras fue asesinado a balazos al salir de una iglesia en la que minutos antes se había casado en Caborca, en la región norte de Sonora, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas del pasado sábado afuera del templo católico «La Candelaria», en la zona centro del municipio.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que por el asesinato contra Rosales Contreras hay un hombre que es indagado y precisó que el homicidio fue un ataque directo contra la víctima.

«El hombre privado de la vida en un ataque directo era originario de Durango y residente de Jalisco. También resultó lesionada una mujer que se encontraba en el sitio, sin embargo está fuera de peligro», informó en un comunicado.

«Se tuvo conocimiento de un masculino a quien se le investiga para ver si tiene relación con los hechos, luego de que ingresó a recibir atención por presentar lesiones de arma de fuego suscitadas en otro evento no relacionado».

De acuerdo a reportes locales, un sujeto se acercó al novio cuando salía de la iglesia y le disparó en al menos cinco ocasiones a una distancia corta.

La novia, identificada como Aracely, apareció en diversos videos gritando y con el vestido blanco manchado de sangre mientras a su pareja le brindaban los primeros auxilios en la entrada del recinto religioso.

Se reportó que la víctima murió cuando era trasladada a un hospital de la región, mientras que la hermana de éste, Michelle Adriana, resultó herida.

La Fiscalía estatal indicó que no se descarta ninguna línea de investigación sobre el crimen y reportó el despliegue de un operativo de seguridad con elementos del Ejército, la Guardia Nacional, agentes ministeriales y policías estatales y municipales.

«Se realizan entrevistas que apuntan hacia la participación de un agresor solitario. Se han solicitado ya las grabaciones de cámaras de C5 y además evidencias para el esclarecimiento de los hechos», detalló en su reporte oficial.

Pide tranquilidad

El Gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, aseguró ayer que el ataque contra Rosales Contreras en una iglesia de Caborca no debe generar psicosis, pues fue dirigido de manera directa contra la víctima.

«No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Las líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida, eso no es incriminatorio, significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera, el atentado fue dirigido particularmente», aseguró a medios locales.

Caborca ha registrado constantes actos de violencia entre integrantes del Cártel de Sinaloa, dirigido por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán y con su brazo armado «Gente Nueva del Cazador», contra sicarios del Cártel de Caborca, comandado por el recién aprehendido Rafael Caro Quintero.