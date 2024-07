Ya fue identificado el hombre que fue ejecutado de un balazo en la nuca y cuyo cadáver fue dejado abandonado a un costado de la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del poblado de La Esperanza, municipio de Cosío.

De acuerdo a las investigaciones que llevan a cabo agentes del Grupo Homicidios de la PDI, fue víctima de un “levantón” el martes 2 de julio a las 23;00 horas, en las inmediaciones del poblado de La Punta, Cosío.

El hombre que fue asesinado de un balazo en la cabeza, fue identificado como Francisco y contaba con 32 años.

Su cadáver fue encontrado aproximadamente a las 06:30 de la mañana del miércoles 3 de julo, a un costado de la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del poblado de La Esperanza, lugar hasta donde acudieron agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y policías preventivos de Cosío, además de una ambulancia del ISSEA.

Más tarde, arribaron a la escena del crimen los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

Francisco presentaba un balazo en la parte posterior de la nuca y por los indicios encontrados en el lugar donde se hizo el hallazgo, a esta persona la ejecutaron en otra parte y los asesinos únicamente fueron a abandonar el cadáver en la carretera federal No. 45 Norte, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.