Anoche, fue encontrado el cadáver en avanzado estado de descomposición de un hombre aún no identificado, quien aparentemente fue ejecutado en el municipio de Asientos. El hallazgo se reportó aproximadamente a las 19:50 horas del martes, cuando se recibió una llamada en el número de emergencias 911, indicando que en un terreno deshabitado ubicado por la carretera estatal No. 1, a la altura del poblado de Pino Suárez, había un cuerpo masculino.

Inmediatamente, policías preventivos de Asientos y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA, acudieron al lugar. Encontraron el cuerpo en una zona abandonada; el hombre, aún no identificado, tenía los pantalones bajados hasta la rodilla y las manos atadas con su propia camiseta.

El cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzado y había sido parcialmente devorado por animales carroñeros. Se estima que llevaba entre 2 y 3 meses fallecido al momento del descubrimiento.

Para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, se presentaron en el lugar del hallazgo agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para que los médicos legistas realicen la necropsia y establezcan las causas de la muerte.

La Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas (FEMDLP) de la Fiscalía General del Estado, que actualmente investiga la desaparición de cuatro personas en los últimos tres meses en el municipio de Asientos, no descarta que la víctima pueda ser una de ellas.