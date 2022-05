La Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibe hasta una decena de reportes diarios por temas electorales, informó su titular Antonio Martínez Romo.

Las inquietudes ciudadanas en este periodo van desde las personas que parecen sospechosas por su vestimenta y no parecen ser parte de algún partido político, hasta las que participan en marchas o desplazamientos que a su paso van retirando mantas de las candidatas, sin faltar algunos conatos de riñas entre ellos, detalló.

A pesar de los reportes, la Secretaría no ha tenido detenciones pues los implicados se arreglan entre ellos, sin que la problemática se salga de control.

Martínez Romo calificó el actual proceso electoral de tranquilo y explicó que no han recibido la instrucción de brindar atención a alguna otra candidata.

“Me llegó la petición, debidamente fundada para la intervención con una de las candidatas, más allá no hay más personal de seguridad comisionado en esa tarea”, dijo Antonio Martínez Romo.

Respecto del operativo a realizarse el próximo domingo, el comisario reiteró que participará el número completo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Desde una noche antes, todo el personal estará en disposición de intervenir en cualquier evento que se presente y hasta que la última casilla del siguiente día esté ya resguardada en el sitio seguro que tenga que corresponderle en el municipio capital, hasta ese momento no bajaré el número de personal, pero todos estarán acuartelados y sin discusión, estoy hablando de más de 1,500 elementos en el área operativa y administrativa”, explicó.

Por último, el funcionario dijo que han atendido dos reportes de personas presuntamente armadas, de éstas sólo se ha dado una detención sin que se le haya descubierto la portación de arma de fuego al implicado.

