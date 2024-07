La baja producción de Tesla en Estados Unidos afecta a varias empresas proveedoras locales del sector de autopartes, por lo que algunas han diversificado su mercado hacia otras marcas para mantener el equilibrio, reconoció el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la FTA, Rogelio Padilla de León.

Comentó que la preocupación surge del hecho de que, aunque Tesla no ha instalado una planta en México como se tenía previsto, las armadoras en Estados Unidos siguen siendo abastecidas por componentes producidos en Aguascalientes. No obstante, la reciente disminución en la producción de Tesla en la Unión Americana ha afectado significativamente a las empresas locales.

Afirmó que hay empresas locales que tienen una gama de productos destinados a Tesla y han visto una considerable disminución en la demanda. Entre las afectadas, mencionó una que ha experimentado una reducción de hasta el 50% en su producción destinada a dicha armadora de vehículos eléctricos, mientras que otras han registrado disminuciones menores, de entre el 5% y el 10%, lo cual, aunque menos drástico, sigue siendo preocupante.

A pesar de las dificultades, indicó que las empresas no han permanecido inactivas. La más afectada ya está diversificando su producción y desarrollando nuevos clientes, adaptando sus productos para otras marcas, lo que está permitiendo mitigar el impacto negativo.

Por otro lado, mencionó que las empresas que fabrican autopartes para Nissan Mexicana y otras marcas convencionales están operando al tope en su producción, e incluso en algunos casos han rebasado su capacidad instalada.

Explicó que, en general, la demanda de componentes para vehículos convencionales se ha mantenido estable e incluso ha incrementado en algunos modelos, lo que ha permitido que la producción en estas áreas siga siendo sólida.