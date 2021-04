Reconocer el esfuerzo que hace como institución en los métodos de exploración, indagación y resultados es lo que llevó al Hospital Miguel Hidalgo a que fuera el único en el país que se invitó a intervenir en la obtención de la norma e investigación para el proceso de una vacuna anti-COVID para niños, por Janssen de Johnson, además de tres centros de salud de la capital del país.

Lo anterior es importante subrayarlo, porque significa que a más de 100 años de su creación, el Hidalgo está convertido en un referente, gracias al esfuerzo que han desplegado directivos y trabajadores en todo este tiempo.

De acuerdo con lo que mencionó el gobernador Martín Orozco Sandoval, de México fueron elegidas tres instancias para ser parte del desarrollo de una vacuna anti-coronavirus y que pueda ser aplicada a menores de edad, que se responsabilizarán de hacer el protocolo correspondiente y cuya investigación tuvo su génesis en Estados Unidos. Aprovechó para señalar que este acuerdo, en parte, es un reconocimiento a las decisiones que se adoptaron de no ingresar el sector salud local al Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), porque no obstante ello, se han tenido buenos resultados en el manejo de la pandemia y además se reconoce la capacidad que tiene el Hospital Hidalgo.

Hizo hincapié que como parte de la tarea nacional cada vez se afina la campaña de vacunación que tiene lugar en la entidad, mejorándose los centros de atención y con un importante avance en la prevención al personal de salud, del cual alrededor de 18 mil personas han sido vacunadas en primera y segunda dosis y sólo faltan por ser atendidos 800 y así, este mismo mes, queden incluidos todos los trabajadores de hospitales y centros de salud del Gobierno Estatal.

En lo que se refiere a la información sobre la atención que reciben los adultos mayores, el mandatario indicó que alrededor de 120 mil recibieron la primea dosis de la vacuna, mientras que la segunda comenzó a suministrarse en Pabellón de Arteaga y Calvillo, al mismo tiempo se atiende a los rezagados. También invitó a los mayores de 60 años y que no han recibido la profilaxis para que acudan al centro de vacunación ubicado en el Salón Locomotoras del Complejo Tres Centurias.

Asimismo, el gobernador Orozco Sandoval adelantó que para la segunda dosis se analiza contar con otro espacio similar al de la Isla San Marcos, para que personas que tengan dificultades para moverse puedan ser vacunadas a bordo de sus propios vehículos, con lo que se cumplirá el propósito de que toda la población mayor esté totalmente protegida.

Durante la conferencia de prensa virtual, con motivo del Día de la Salud Mundial, envió un mensaje de felicitación a la comunidad médica, de enfermería y al personal en general que trabaja en este sector, porque con su esfuerzo, dedicación y profesionalismo es posible que la población tenga una vida saludable.

PERÍODO DIFÍCIL

Aunque en Nissan hacen esfuerzos para encontrar una salida, ha resultado difícil debido a que los fabricantes de componentes electrónicos no pueden ponerse al día, lo que indefectiblemente retrasa el trabajo en las plantas ensambladoras de automóviles.

Se esperaba que a estas alturas ya tuvieran resuelto el problema, pero todo indica que deberá haber paciencia porque esto no tendría respuesta en breve, sin embargo la firma nipona presiona para que aceleren la solución tan esperada.

El secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, indicó que siguen los paros en el sector, lo que lleva a que la producción tenga un registro de 65% en lo general. A principios de la semana hubo una suspensión y sería hasta miércoles o jueves cuando se reanudaría en las diferentes líneas de producción, lo que no significa que ya esté resuelto el asunto, porque va a seguir durante este mes ya que no se tiene la seguridad que la entrega de componentes se vaya a regularizar.

El desabastecimiento está presente y esto, naturalmente provoca problemas a la producción, lo que se debe, apuntó Padilla de León, a que las compañías que fabrican los componentes “no han tenido la capacidad para atender toda la demanda que se tiene en este momento a nivel mundial, porque son empresas que surten a diferentes armadoras, no nada más a las de México, sino a otras partes del mundo”.

En el caso de Aguascalientes ha originado que cerca de 8 mil trabajadores del sector estén en paro técnico, situación que no afecta su ingreso ya que el tiempo lo dedican a jornadas de capacitación y a otras labores secundarias, como llevar a cabo el reacomodo y hacer ajustes al equipo.

En cuanto a su papel como representante sindical, Rogelio Padilla señaló que busca los mejores acuerdos a favor de sus compañeros, tanto de las empresas automotrices como de autopartes y en lo posible que no salgan perjudicados en sus ingresos y alcances. “Para nosotros esto es fundamental y que en este momento nos ocupa, donde hasta ahora hemos tenido una buena respuesta por parte de las empresas y esperamos siga así”.

Por el bien de la economía de Aguascalientes ojalá que pronto se reencause todo, ya que si llega a tardar un tiempo largo podría impulsar a las firmas a tomar otras medidas que afecten la remuneración del personal, lo cual se reflejaría en el comercio y la industria, algo que nadie quiere, ya que quienes laboran para las plantas armadoras de vehículos y de autopartes significan la parte más específica del circulante que hay en la entidad.

INQUIETUD INTENSA

La contrarreforma energética que promueve el presidente de la República pretende coartar la participación de los expendedores de carburantes y evitar la presencia de los importadores, que aprovecharon la liberación de los permisos de importación de gasolinas y diésel trayéndolos de Texas para ofrecer mejores precios y servicios a los consumidores.

La iniciativa va orientada a reformar la Ley de Hidrocarburos, que para los gasolineros de Aguascalientes viola derechos constitucionales y aunque ven difícil que proceda en las condiciones que fue presentada, de cualquier manera podría ser aprobada si se tiene en cuenta que la mayoría morenista puede hacer eso y más.

El presidente de la Asociación Hidroamegas, Ramón Lomas Torres, expresó la intranquilidad que hay entre sus compañeros, ya que ven un riesgo latente en contra de estos negocios, que desde su creación están dentro de lo que fija la ley, sin embargo en el análisis que hacen del documento presidencial subrayan que hay transgresiones a la Constitución, de manera particular por la virtual amenaza a los gasolineros y a las empresas franquicitarias “que si no se alinean el gobierno va a llegar a tomar las estaciones y le va a dar la concesión a otras personas que sí las sepan operar bajo las condiciones en que él (el presidente) está pensando, entre otras cosas. La verdad son barbaridades, muchas de las que se presentaron en esta iniciativa”.

Éstas y otras inquietudes que presenta el mandatario nacional tienen como única justificación el combate a la corrupción y en este caso es por el robo de combustible, tratando de hacer creer que todo el mundo es malo y corrupto, pero más allá de sus deducciones muy personales lo que intenta es revivir a Petróleos Mexicanos (Pemex), que es una paraestatal en estado agónico con una pérdida multimillonaria que le cuesta a todos los habitantes de la República.

Como empresarios esperan que los diputados sean coherentes y no aprueben ese escrito, haciendo la aclaración que no está en contra de una reforma “siempre y cuando sea beneficiosa para el público en general, pues vivimos en este país y no puede ser que estemos a expensas de cierto sector público”, puntualizó Ramón Lomas.

DIVERGENTES

Mientras que el sector empresarial considera que el outsourcing no acabará en un plazo breve, representantes sindicales establecen que por fin desaparecerá este tipo de subcontratación en un plazo de tres meses.

El único problema que podría haber es que de Estados Unidos se inconformen las empresas que tienen sus filiales en México y en donde una parte opera bajo ese esquema. De hacerlo invocarán el nuevo tratado comercial que tienen firmados ambos países y Canadá, lo que llevaría a una controversia internacional que retrase la puesta en marcha del procedimiento.

Conocedores del programa establecen que no hay algo en concreto debido a que está pendiente la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aunque aceptan que podría ser positivo que se prescinda de este tipo de contrato laboral, pero lograr que pasen a ser relativamente formales llevará un tiempo.

Para el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, Juventino Romero de la Torre, en caso de que la iniciativa presidencial sea presentada ante las cámaras de Senadores y Diputados, y que además sea aprobada, podría favorecer a 5 millones de trabajadores que están subcontratados, lo que significa el 25% de los afiliados ante el Seguro Social y les permitiría mejores condiciones laborales y económicas, sobre todo seguridad en el empleo.

Lo importante es no adelantar vísperas y esperar lo que resuelven los legisladores, porque una cosa es lo que envía el Ejecutivo y otra aquello que aprueba el Congreso de la Unión, aunque debe quedar claro que el propósito “es sacar la reforma rápido para que se publique el 1° de mayo y entre en vigor tres meses después”, apuntó, advirtiendo que se debe tener mucho cuidado con esto “ya que se está hablando como si fuera un hecho y todavía no hay nada oficial. Son convenientes las modificaciones, pero la realidad es que la subcontratación interna no se acaba de un plumazo”.

En tanto, el máximo dirigente sindical del estado, José Alfredo González, dijo que es digno de reconocimiento el acuerdo entre el Gobierno Federal y el sector empresarial, para eliminar el outsourcing y el insourcing dedicados a la administración de nómina y que deberá desaparecer en 90 días, una vez aprobada la reforma la Ley Laboral.

Desde el punto de vista de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), es un convenio “altamente positivo, ya que termina definitivamente con estas empresas dedicadas al insourcing, aunque permanecerá el esquema de outsourcing para las empresas prestadoras de servicios, el cual es necesario para no distraer a las empresas de sus funciones de producción”.

Hay varias empresas de outsourcing prestadores de servicio que tienen varios patrones y sin duda “el acuerdo suscrito es positivo y el tope aplicado por PTU (reparto de utilidades) se limita a este esquema, y no de modo general”, sostuvo el secretario general de la filial cetemista.

De igual manera, consideró que las empresas tendrán que llevar a cabo una reingeniería interna para descartar todo esquema de subcontratación y prolongarlo únicamente en obras y servicios técnicos que no constituyan la actividad fundamental de la firma.

JALEO ENTRE “SOCIOS”

Varias lecturas deja la denuncia que –a título personal– presentó el presidente del comité estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, en contra de Norma Guel Saldívar, candidata del PRI a la Alcaldía de Aguascalientes y a una diputación plurinominal, al considerar como indebido que vaya por dos posiciones, de lo cual hay un antecedente en 2016 cuando el PRD compitió con el mismo individuo por la gubernatura y una diputación.

En otras circunstancias sería normal que el panismo buscara ponerle piedras en el camino a los priistas, pero no en las actuales, en donde junto con el PRD van ligados en varias posiciones, una trilogía que dejó petrificados a los puristas de la política, aunque cada quien puede hacer de sus ancas lo que mejor le conviene.

Apenas el pasado 31 de marzo los dirigentes de los tres organismos se reunieron para celebrar la coalición “Va X México”, en la que Gustavo Báez dijo: “Estoy muy agradecido de estar aquí, al lado de compañeros y aliados, pues hoy nos une México. Cada uno de los partidos que integramos esta coalición hemos sido críticos uno con el otro; nos hemos exigido bastante, pero hemos avanzado”. Concluyó su mensaje con un llamado a mantenerse unidos, porque “hoy, ante dos años de parálisis, donde no vemos que México avance, estamos siendo arrastrados y corremos el riesgo de caer en un populismo que se active, como el que se vive en otros países de Sudamérica, eso es lo que nos une, nos une el gran amor a esta tierra Aguascalientes y México”.

Días después resurgió en sus entrañas el odio ancestral que hay entre panistas y priistas y presuroso presentó un escrito ante la autoridad electoral, en el que pide que Norma Guel decida por cuál candidatura competirá, lo que de suceder obligará al Revolucionario Institucional a realizar otro reacomodo, luego de que el CEN del PRI echó abajo la candidatura a la alcaldía de Blanca Rivera Río y metió como emergente a Guel Saldívar. Por cierto, circula entre los priistas la versión que la salida totalmente inesperada de Blanca Rivera se debió a que iba creciendo rápidamente en las encuestas, lo que encendió las luces rojas entre los albicelestes, que supieron convencer al dirigente nacional tricolor “Alito” Moreno para que hiciera ese movimiento.

Es una jugada que seguramente le restará votos al PRI en su intención de recuperar la Presidencia Municipal, pero que podría favorecer a los morenistas, que con todo y sus pleitos eternos es un adversario que podría aprovechar la coyuntura para hacerse por primera vez de esta posición.

De lo descrito no se puede olvidar que el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, que recién revivió entre los fuercistas, tiene una larga experiencia que podría ayudarle a dar el zarpazo final para regresar a la oficina que ocupó a finales del siglo pasado, algo similar ocurre con Gabriel Francisco Arellano, que es la figura principal entre los naranjas y quien asegura que viene a completar la obra y que en su época de priista no lo dejaron cuando en 2010 quiso ser abanderado a la gubernatura.

INTEMPERANTES

Sentirse los seres más importantes del pueblo embriaga el ego de diputados y diputadas, por ello su rechazo a que se elimine el fuero, que tanto ha servido a través del tiempo para que no los lleven a cuentas cuando cometen una bribonada.

Ya lo dijeron, que al menos en esta 64 Legislatura no se vislumbra una reforma en ese sentido y el pretexto ahora es que no quieren que se mezcle un debate con el período electoral, además que ellos ya van de salida, de manera que sean los que entren en octubre próximo quienes se encarguen de atender este asunto.

En el cajón de los olvidos se encuentra un dictamen que agrupa seis iniciativas y que se refieren a la reafirmación o eliminación del fuero para determinados servidores públicos, contemplándose proteger la impunidad de que gozan los legisladores, aplicando aquello que se haga la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre.

El fuero es la mayor coraza que tiene en el Congreso del Estado, porque sus integrantes pueden actuar malévolamente y a lo más que se exponen es que los exhiban públicamente, pero que les quiten el cargo y los pongan a disposición de un juez no se ha visto desde la “L” Legislatura (1977-1980), cuando fue llevado a juicio el diputado del PARM Pedro Castellón y desaforado, entrando en su lugar Guillermo Delgadillo. Los motivos que entonces se esgrimieron fueron varios, pero en el fondo fue por cuestiones políticas, en cambio otros que después fueron acusados de serie de pillerías no fueron molestados en lo más mínimo, principalmente por la venta fraudulenta de terrenos de interés social que involucraron a algunos partidos de izquierda, uno de ellos que su actual mensaje electoral asegura que el futuro de los hijos de una familia de pobres será también ser pobre.