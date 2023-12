Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Pleno y satisfecho por sus logros alcanzados este 2023, así se siente hoy Edwin Luna.

Antes vivía muy acelerado y todo le preocupaba, afirmó el cantante. Ahora sus perspectivas de vida han cambiado y por eso su Navidad la disfruta al máximo junto a sus hijos y su esposa Kim Flores.

«Tengo como siete años que no trabajo a partir del 22 o 23 de diciembre y hasta recibir el Año Nuevo. Así será este año también, quiero descansar con la familia. Cuando estamos juntos la pasamos a todo dar», expresó Edwin.

«Me tomo vacaciones y regreso a trabajar el martes 2 de enero. Para mí será una bendición iniciar el año trabajando», expresó Edwin.

El año pasado decidió disfrutar las fiestas decembrinas en Guatemala, la tierra de su mujer, así que para este 2023 Edwin eligió como destino turístico el hermoso mar de Cancún, donde celebrará la Navidad y recibirá el Año Nuevo.

«Ahora nos vamos a la playa nada más la familia Luna Flores, mi esposa y mis hijos. Así vamos a estar nosotros allá, desahogándonos de todo. Pareciera que no y a lo mejor exagero un poco, pero de pronto (pasarla) con los mismos familiares se siente uno un poquito ciclado», dijo el cantante.

«Obviamente le dan gusto tus triunfos, pero de pronto llega uno y quiere hablar de otras cosas, inconscientemente quieren hablar de la chamba. Por eso en este diciembre dijimos, ‘¿sabes qué?, nos vamos nada más nosotros para hablar de nosotros'».

La última vez que disfrutó de estas fiestas con su madre y hermanos fue en el 2021 porque comentó que ya le agarró el gusto de celebrar estas fechas en diferentes destinos turísticos.

La idea del cantante es convivir cien por ciento en familia. Quiere escuchar el sentir de sus hijos, desde cómo les fue en la escuela y hasta lo que los hace felices.

También quiere compartirles a sus hijos y esposa cómo se siente él, sus planes para el 2024 y hablar de los proyectos que tienen en familia.

«Se va a volver costumbre que cada cinco años nos vamos a un viaje solos de Fin de Año para ver cómo va nuestra vida, entre nosotros mismos e involucrar qué planes hay a futuro», adelantó.

Aunque Edwin tiene casa en Mazatlán, donde hace dos meses disfrutó de unos días de playa en familia, prefirió despedir el 2023 en Cancún.

«Lo que pasa es que mis hijos disfrutan mucho la arena y el mar. Les encanta la playa», explicó.

El cantante ya se preparó con los regalos para sus hijos, aunque señaló que le falta sostener una charla con Santa Clos para ver que presentes llevará a casa. En cuanto a él, reveló que no le gusta ni comprarse cosas ni que le regalen, ya que prefiere dar que recibir.

A sus 36 años recién cumplidos, Edwin se considera ya un hombre maduro.

«A mi edad me doy cuenta de que todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo», compartió.

«De pronto, antes cuando una canción no pegaba como yo quería, sentía que se estaba acabando mi carrera; si una semana no trabajaba, sentía que la gente ya no me quería escuchar. Ya no».

Listos para su reality Del proyecto que tienen en familia, el cantante adelantó que planean por fin materializar el proyecto de armar un reality de la familia Luna Flores.

Tanto Kim como él mismo suelen compartir aspectos en familia en sus redes sociales, pero de materializarse el reality, lo harían más en forma. Adelantó que, si todo va como hasta ahora, en febrero o marzo estarían dando más noticias sobre el proyecto.

«Ya está muy establecido lo que es Edwin Luna y La Trakalosa, lo que es Kimberly Flores y lo que es la familia Luna Flores. Ya saben tanto los medios como nuestro público cuando van a ir a ver a Edwin Luna cantar, lo que van a ver», aseguró.

«Sabe también cuando se topa a Kim Flores en sus redes sociales lo que va a ver, y saben cuando estamos juntos lo que van a disfrutar de la familia. Juntos hemos encontrado facetas distintas en las diferentes plataformas y programas, y es lo que queremos mostrar».