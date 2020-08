Trabaja la SEP de la mano del Conafe en la atención de las comunidades alejadas en Aguascalientes, a fin de que no se rezaguen ante la nueva modalidad educativa a distancia implementada en este ciclo escolar, señaló su delegado, Eulogio Monreal Ávila.

Detalló que la SEP se apoyó en la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para atender al 4% de la población que vive en zonas alejadas de la entidad, por lo que desde esta semana se inició con la preinscripción de los niños de las 132 comunidades en la entidad donde afortunadamente en todas cuentan con señal de televisión, a excepción de 11, lo cual representa un porcentaje menor al 10%.

Por lo anterior, dijo que los Líderes Educativos Comunitarios mejor conocidos como LEC se fueron a visitar los lugares donde no hay televisión, internet ni radio y en esos casos, la SEP trata de cubrir el servicio educativo a través de un cuadernillo que se entrega a los niños y que contiene todas las actividades a realizar. “Los cuadernillos se entregan a los padres de familia y los LEC les piden a los niños el trabajo y regresan cada jueves para revisar las tareas”.

Monreal Ávila detalló que afortunadamente han encontrado un muy buen ánimo entre los estudiantes, así como la cooperación de los padres de familia, por lo que los LEC trabajan de manera coordinada en la atención de los niños que viven en estas comunidades alejadas. “En el caso del Conafe tenemos un marcaje muy directo, donde los LEC tienen ese acercamiento con los papás y hacen recorrido a los domicilios de los niños para explicarles a los padres y les dejan el material, esto independientemente de que tengan o no el acceso al internet o a la televisión para ir calificando y sería la forma de evaluar a través de las guías”.

Recalcó que de esta manera la SEP le apuesta a la colaboración de todos: los padres, los niños y los hermanos mayores que son los que estarían cerca. “Es un modelo que no habíamos hecho por la situación que se está presentando, pero le apostamos a que todo va a salir bien. En Aguascalientes hay condiciones para que la educación no se detenga, para que la educación continúe, si no el ritmo, por lo menos sí el aprovechamiento que debe de llevarse de acuerdo a los planes y programas establecidos por la SEP”.