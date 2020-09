Aguascalientes se verá severamente castigado en 2021 con 765 millones de pesos menos en términos reales de participaciones federales. Mientras que en aportaciones, aunque hay un aumento real de 259 millones, al considerar la inflación, se tendrá una pérdida de 500 millones de pesos, advirtió el Colegio de Economistas del Estado.

En videoconferencia de prensa, el secretario de Comisiones del Colegio, José Gil Gordillo Mendoza, dio a conocer un análisis sobre el presupuesto federal para Aguascalientes asignado para el año 2021, donde en el rubro de participaciones en términos nominales hay una reducción de 365 millones de pesos, sin embargo, al considerar lo que debió haber crecido teniendo en cuenta la inflación, en términos reales son casi 765 millones de pesos menos, lo que va a afectar el rubro educativo y de salud, así como a los trabajadores del Estado al momento de solicitar un incremento acorde a la inflación.

Detalló que por el lado de las aportaciones federales, hay un aumento nominal de 659 millones, es decir, se le asignan a Aguascalientes 10 mil 673 millones de pesos y también hay un aumento de 259 millones real, y al hacer la diferencia en cuanto al valor nominal recibe 300 millones de pesos, pero en cuestión real y al considerar la inflación, la entidad pierde 500 millones de pesos.

Al analizar por dependencias federales, indicó que el Centro SCT Aguascalientes tendrá para 2021 un presupuesto de 43 millones, cuando en 2020 fue de más de 200 millones de pesos. En el rubro de Salud se tendrán 297 millones de pesos menos, la Delegación de la Secretaría del Bienestar tendrá también una reducción del 15% con sólo 18 millones de pesos.

Las delegaciones de la Secretaría de Economía y del Servicio Nacional del Empleo no recibirán ni un peso para el próximo año. Y las que tienen un ligero incremento son las delegaciones de la SADER con 69 millones. Diconsa y Liconsa también se mantendrán estables con un aumento del 3.9% en su presupuesto. Profeco tendrá 10 millones de pesos y el Conacyt 114 millones de pesos, mientras que en materia de Turismo hay un presupuesto de 0 pesos.

Adicionalmente, resaltó que Aguascalientes es el único estado del país que no tiene etiquetados recursos para la generación de energía con la CFE, ni tampoco tiene proyectos carreteros con la región, ni proyectos de infraestructura con el Gobierno Federal. Ante este panorama, el especialista hizo un llamado a los diputados federales por Aguascalientes de todos los partidos políticos a hacer el cabildeo correspondiente para modificar en lo posible este escenario que beneficie al estado y no sólo sigan esta línea.