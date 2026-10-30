Un gasto de 44 mil 395 millones de pesos para 2027, equivalente a un incremento del 9.3% respecto al presupuesto de este año, propuso el Gobierno del Estado dentro del Paquete Económico entregado este jueves al Congreso del Estado por la gobernadora Tere Jiménez.

De ese monto, se proyectan 14 mil 471 millones de pesos para educación y 5 mil 324 millones para salud. Sin embargo, el secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, reconoció que hasta el 95% de los recursos adicionales destinados al sector educativo se concentraría en el pago de salarios.

El funcionario explicó que el paquete representa 3 mil 760 millones de pesos más que el presupuesto de 2026, no contempla nuevos impuestos y considera una actualización del 3% en los cobros, conforme a la inflación estimada.

En educación, el presupuesto global proyectado asciende a 14 mil 471 millones de pesos, mil 275 millones más que en 2026.

Para salud se contemplan 5 mil 324 millones de pesos, con un aumento de 263 millones respecto al ejercicio actual.

En movilidad, el secretario informó que se proyectan más de 800 millones de pesos, mientras que para seguridad se consideran 2 mil 295 millones, con un incremento de 134 millones. En obra pública se plantea un presupuesto de mil 497 millones de pesos, 119 millones adicionales respecto a 2026.

Cervantes García aseguró que el proyecto no considera la contratación de nueva deuda ni contempla recortes presupuestales, sino ajustes entre las distintas áreas para fortalecer los servicios públicos.

El Paquete Económico 2027 fue recibido por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Emanuelle Sánchez Nájera. Tras la comparecencia del secretario de Finanzas, corresponderá a los legisladores revisar y discutir la propuesta antes de su aprobación.