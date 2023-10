Cuando hablamos sobre la muerte, podemos abordar diferentes temas que pueden involucrar la cotidianidad, escenarios que se presentan en nuestro día a día (noticias sobre personas que han perdido la vida o charlar sobre un ser conocido o querido que ha muerto recientemente), o bien, abordar cuestiones filosóficas sobre cómo concebimos este concepto como un “fin” a nuestra existencia misma, e incluso (en el caso mexicano) tratar este tópico como un fenómeno cultural y de identidad nacional. Sin embargo, vale la pena cuestionarnos qué es la muerte para nosotros, de qué manera nos relacionamos con un concepto tan amplio, tan sombrío, pero al mismo tiempo familiar, algo que buscamos evitar pero que es inminente, que involucra un miedo permanente, pero al mismo la tranquilidad de un descanso eterno. Por ello, en esta ocasión y de manera anticipada a la fecha pertinente, he decidido compartirles mi reflexión en torno a la muerte, desde un punto de vista personal y analítico, así como también invitarles a que una vez que terminen de leer este texto se cuestionen ¿qué es la muerte? ¿Cuál es el papel que juega en mi día a día?

En México, la muerte tiene un rol cultural de vital importancia para la unidad nacional. Más allá de verle como un tema tabú, la muerte ha tenido una presencia satírica e incluso irónica en nuestra sociedad, una caricatura de una tragedia hecha patrimonio cultural. José Guadalupe Posada, ilustrador y caricaturista hidrocálido de finales del siglo XX, creó uno de los símbolos más populares con su “Calavera garbancera”, la cual posteriormente sería bautizada como “La Catrina”, una imagen ilustrativa de alto valor en Aguascalientes y que, a la fecha, no requiere de una descripción: todas y todos los hidrocálidos sabemos cómo es la famosa “Catrina” y la hemos apropiado como un símbolo de identidad local. Por otra parte, el sociólogo Claudio Lomnitz describe en la introducción de su obra Idea de la muerte en México el fenómeno de la muerte como un tema más complejo y que atiende a un debate más amplio, señalando que “Cuando los mexicanos hablan de su vínculo peculiar con la muerte, por lo general no se refieren al sacrifico de sus héroes muertos, sino a la relación de coqueteo y seducción con la muerte misma, una relación que está llena de tradición y seducción por ambas partes […] (Lomnitz, 2013, página 37). En ese mismo sentido, también habla sobre el trabajo de Posada en sus grabados, precisando que “Su empleo del esqueleto como personaje clave para el comentario social y la crítica política en la mayoría de sus más de veinte mil grabados publicados respaldó el vinculo especial que la generación revolucionaria estableció entre el uso humorístico, y frecuentemente irónico, de la imaginería de la muerte y el nacionalismo mexicano (Lomnitz, 2013, página 47)”. Ambas reflexiones nos ilustran que la muerte no sólo fungía un papel de identidad, sino también de un ejercicio político y de crítica social, arraigado intrínsecamente a las costumbres precolombinas y, posteriormente, ya unificadas dentro de nuestra identidad nacional que fue consolidándose conforme se fue edificando nuestra nación a lo largo de su historia. Bajo este orden de ideas, hablar de la muerte es hablar de nuestra concepción de la realidad, desde el ámbito cultural y político.

Por otra parte, también existe una fuerte correlación entre la muerte y el castigo, la cual aborda Lomitz señalando que, durante la etapa de la conquista “[…] el poder de la muerte simboliza la soberanía durante ese periodo y, consecuentemente, en lugar de que el ejercicio del poder se inclinara a la transformación social del proceso de la vida, se inclinó al uso público del desmembramiento y la ejecución (Lomnitz, 2013, página 78); lo anterior resulta relevante hasta el día de hoy, puesto que los actos cometidos durante esta época para el ejercicio de la dominación constituían a la denigración física y espiritual de los sometidos, como un parámetro de justicia que hoy en día se ve reflejado en la demanda de la sociedad por castigos más severos (más años de cárcel y la justificación de tratos denigrantes) para aquellas conductas que actualmente valoramos como las más graves (homicidio en sus distintas modalidades, tortura, violación, etc.) en consecuencia de la impunidad que percibe la mayoría de la población. Por lo tanto, la muerte también es un parámetro de justicia desde la época de la conquista y que se ve ilustrada en nuestra legislación, en conjunto con las demandas latentes de aumentar la punibilidad en los códigos penales de toda la República.

Finalmente, también existe una concepción constructiva de la muerte como un proceso interpersonal de crecimiento continuo. Natalia Lafourcade (cantante y compositora mexicana), en su podcast De todas las flores, expone la idea de una “muerte en vida”, como aquellos momentos de catarsis que nos obligan a reconstruirnos personalmente, a partir de eventos difíciles que nos permiten replantearnos el rumbo de nuestras vidas y que son cíclicos, y nos animan a “comenzar de nuevo” desde un nuevo punto de partida, que la muerte está con nosotros en todo momento y debemos estar agradecidos con ella, por ser un motor de transformación individual. Esta propuesta de la muerte, menos catastrófica que las previamente descritas, me parece la más adecuada a la forma en la que nuestra generación concibe la vida y el crecimiento individual: reinventarse en una época cambiante y darnos la oportunidad de fallar y volver a empezar con ánimos de cambio, morir en vida para volver a renacer.

En conclusión, creo que la muerte puede ser un medio de crítica útil para darle un sentido satírico a los finales trágicos, al fin y al cabo todos vamos a morir; por otra parte, también debemos reflexionar sobre la pérdida de la vida como un castigo y si deberíamos seguir pensando en el menoscabo de la dignidad humana como un resarcimiento justo (tema que requiere un análisis más profundo); y, finalmente, la muerte en vida nos permite avanzar y darle un nuevo sentido a nuestra realidad, es la oportunidad de morir en una realidad trágica y construir una alternativa que vale la pena, renacer y reconstruirse. Por ello, aunado a la tradición del día de muertos, considero que debemos aprovechar estas fechas para darle un sentido más amplio a la muerte y aprovechar este tema tan amplio y diverso, desde la crítica social hasta el crecimiento personal. Que la muerte sea, más allá de una imagen de identidad nacional, una herramienta de cambio colectivo e individual.