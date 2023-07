Una de las decisiones más importantes (y difíciles) que vamos a tomar en nuestras vidas es escoger nuestra carrera. Cuando salimos de la preparatoria, un mundo de oportunidades se abre a nuestros pies, tenemos la posibilidad de dirigir nuestra actividad profesional a diferentes entornos y nuestro destino comienza, poco a poco, a formarse. En mi caso particular, nunca pensé que iba a estudiar la carrera de derecho, dado que buscaba enfocarme en directrices diferentes, sin embargo, la vida (y el destino quizás) me encaminó a estudiar una de las carreras más honorables y prestigiosas que existen. Pasando por un camino lleno de retos, complejidades y algunas frustraciones, encontré en mis compañeras y compañeros inspiración y lecciones de vida que me permitieron entender no sólo cómo es el ser estudiante de derecho, sino cómo es la vida y nuestra sociedad en su conjunto.

Con el paso de los semestres, entendí que más allá de buscar ser “el mejor” y destacar por calificaciones o logros académicos, lo realmente valioso es el camino en sí. Conocí a personas impresionantes a lo largo de estos últimos cinco años, mujeres y hombres capaces, con metas compartidas y diametralmente opuestas, pero todas con enfoques admirables que incluso hoy en día quisiera adoptar en algún momento de vida. Aprendí, de cada una y uno de ustedes, diferentes maneras de ser constantes, de comprender cómo es el derecho, pero al mismo tiempo, cómo la empatía es la herramienta más importante para salir adelante. El compañerismo y la fraternidad es lo que construye futuros extraordinarios. Por ello, en esta única ocasión, he decidido aprovechar este espacio para darles las gracias por todo su apoyo, compañía y, sobre todo, por las lecciones que me han dado a lo largo de estos últimos años.

Desde aquellos momentos complicados y llenos de roces, que al final nos orillan a ser más tolerantes y abiertos; pasando por la complicidad para apoyarnos académicamente; las experiencias en campañas y movimientos estudiantiles; pero lo más valioso, insisto, aquellos momentos donde compartimos las aulas de nuestra máxima casa de estudios. Es un orgullo decir que somos egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero sobre todo, es un privilegio expresar en todos los espacios soy integrante de esta generación saliente de la carrera de derecho. Una generación muy diversa, con ideologías distintas, pero con valores compartidos como la honorabilidad y con una determinación inigualable.

El día de hoy es nuestra graduación, a partir de mañana, oficialmente, comienza “el resto de nuestras vidas”. Muchos sentimos incertidumbre por los retos que se avecinan, pero es mayor el entusiasmo por conocer qué logros nos esperan por alcanzar. Estoy seguro de que cada una y uno de nosotros vamos a lograr cambios significativos en nuestro entorno. Hoy, en compañía de nuestra familia, amigos y seres queridos, vamos a celebrar el cierre de una de las mejores etapas de nuestras vidas.

Muchas gracias, generación 2018-2023 de la carrera de Derecho, por ser una enorme inspiración para mí y muchas personas más. Mi aventura más inesperada llega a su fin y me llena de alegría saber que voy a compartir estos momentos con ustedes. Con mucho cariño, les deseo lo mejor hoy y siempre. Gracias.

Se lumen proferre.