Se prevé ejercer alrededor de 500 millones de pesos de recursos federales en infraestructura educativa en Aguascalientes durante lo que resta de 2026, monto que podría incrementarse mediante la firma de nuevos convenios, informó el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, J. Jesús Lara Ramírez.

El funcionario explicó que la asignación de los recursos depende de la formalización de acuerdos entre la Federación y el Gobierno del Estado, procedimiento que permite iniciar los procesos de licitación y adjudicación de las obras contempladas en los programas de inversión.

Entre los proyectos respaldados por este financiamiento se encuentra la construcción de 11 nuevos planteles de bachillerato, con el propósito de ampliar la infraestructura destinada a la educación media superior.

Lara Ramírez señaló que el presupuesto federal todavía podría aumentar mediante nuevos acuerdos, entre ellos los relacionados con centros de desarrollo infantil, aunque el monto definitivo dependerá de la conclusión de las negociaciones y de la firma de los convenios correspondientes.

La disponibilidad de estos recursos y la formalización de los acuerdos determinarán el avance de las obras programadas para el cierre de 2026.