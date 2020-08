Ante la alerta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el daño irreversible que puede ocasionar la deserción escolar, en nuestro estado se optó por el inicio gradual de la educación presencial en bachilleratos y universidades. En el país, dos millones de bachilleres ya abandonaron su formación académica, y se estima que aquí ya suman 6 mil, advirtió el titular del IEA, Raúl Silva Perezchica.

“Virtud a que muchas familias no tienen recursos para continuar en colegios particulares, el Instituto está preparado para la migración de alumnos, en todos los niveles; se desconoce en total qué porcentaje solicitará el cambio, pero desde mayo ya se reciben solicitudes con ese propósito”.

Asimismo, el funcionario mencionó que se gestiona la entrega de “tablets” en lugar de libros de texto, aunque por lo pronto seguirá la distribución de los tradicionales textos en educación básica; el avance es del 85%, por lo que estimó que en unos días más se cumplirá la meta.

Dejó en claro que no habrá cuotas escolares, las denominadas “voluntarias”, porque ni siquiera se han conformado las mesas directivas de los padres de familia; observó que aunque este cobro es legal, no es indispensable y no debe condicionar la inscripción.

Dijo que si bien la educación fortalece la economía, se optó por la no presencia en educación básica para reducir la movilidad, el riesgo de contagio y llegar más rápidamente al semáforo verde.

“En cuanto a la lista de útiles escolares que ya se dio a conocer a los papás por medio de los chats que se conformaron, sólo se debe comprar lo básico para atender las clases en línea a partir del próximo 24”.

Sobre las Escuelas de Tiempo Completo, informó que se hará una distribución y en su momento sólo operarán para la población más necesitada, por indicaciones del Gobierno Federal.

Asimismo, no habrá examen del ciclo escolar, sino evaluación formativa, considerando el nivel de avance en el aprendizaje de los alumnos.

Como parte de esta situación extraordinaria, se promueve la capacitación para el uso de la Plataforma Google Classroom, así como una gama de recursos educativos digitales, para facilitar el proceso de educación a distancia del ciclo escolar 2020-2021.

“Se ofrecen cursos en línea dirigidos a madres y padres de familia, docentes, personal directivo, de supervisión y asesores técnico pedagógicos de educación básica, para un mejor aprovechamiento escolar”.

Finalmente, dijo que los cursos son gratuitos y ya se encuentran disponibles; permanecerán abiertos hasta mañana viernes en horarios flexibles. Los interesados pueden solicitar más información en la Coordinación de Tecnología Educativa del IEA, al teléfono 449 9750499.

