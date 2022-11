Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

En cada cambio de Gobierno Federal, salvo en casos excepcionales, hemos tenido una educación según creencias, criterios y tendencias de las autoridades en turno; por lo que, la nuestra, es una educación sexenal: cada seis años cambia el modelo educativo y cambian los programas de estudio de la educación básica. Y aun así, tratando de ser objetivos, se debe reconocer que en los cambios hubo algunas cosas positivas que beneficiaron a la educación y, obviamente, a los educandos; pero en otros casos también hubo cuestiones que perjudicaron, gravemente, a la educación. Ejemplos, uno de los modelos educativos establecía que para propiciar mejores aprendizajes en los educandos, los maestros de nuevo ingreso, al servicio educativo, deberían someterse a un examen de oposición, y los que obtuvieran los más altos puntajes en conocimientos y habilidades serían los contratados para la docencia. Otros modelos, en cambio, permitían que los maestros de nuevo ingreso se contrataran por parentesco, amistad o por ser los mejores postores de las plazas. En medio de continuos cambios han existido, pues, modelos con algunos buenos propósitos y otros generaron vicios en detrimento de la educación.

Al hacerse los cambios, la mayoría de los gobiernos federales, incluido el actual, cometió el error de no hacer evaluación diagnóstica para conocer el estado que guardaba la educación en el país y con base en la información recabada realizar los cambios pertinentes. De tal manera que sin saber qué corregir, qué reorientar y qué consolidar; cada sexenio “inventó” la educación según creencias, intenciones y“visiones”de las autoridades; o según las ideas de los investigadores e intelectuales que contrataron para formular el proyecto educativo del sexenio. Siendo una falsedad que los cambios educativos se hicieron con la participación de maestros, padres de familia, instituciones y organismos sociales, intelectuales, investigadores y representantes de los sectores sociales. Las declaraciones sobre la participación ciudadana tan sólo se hicieron, y se hacen, para justificar lo que el Gobierno ya tiene hecho.

También se comete el error de poner en marcha los cambios del modelo educativo y de los programas de estudio cuando el sexenio está por concluir; de manera que a los pocos meses de haber terminado la gestión nadie se hace responsable de aclarar las confusiones, los errores y las contradicciones que subyacen en los cambios realizados. Los maestros y los niños hacen todo lo que está a su alcance para entender y tratar de aplicar de la mejor forma posible lo reformulado; y en eso están cuando el siguiente gobierno anuncia nuevo modelo educativo y nuevos programas de estudio; convirtiéndose los cambios educativos en un cuento de nunca acabar. Así, entre saltos y tumbos, no se puede consolidar la educación.

¿Hay alguna solución para superar estos saltos y tumbos en la educación? Personas connotadas han manifestado que la solución está en una Educación de Estado, la cual sería formulada por expertos en la educación mexicana; conocedores de la Constitución y del Artículo Tercero; pedagogos talentosos y, entre otras cualidades, personas experimentadas en conocer los requerimientos de los niños, los adolescentes y los jóvenes para su pleno desarrollo y para el desarrollo de México. Desde luego, estos expertos no deben pertenecer a ninguna tendencia política, ideológica o partidista. La Educación de Estado, una vez formulada, no se modifica cada cambio de gobierno, su vigencia sería transexenal; las modificaciones, los ajustes y las adecuaciones, sólo se harían cuando una evaluación periódica así lo considere pertinente, con miras de enriquecerla o mejorarla, de conformidad con los adelantos científicos, tecnológicos, pedagógicos y didácticos. En síntesis, la Educación de Estado no es para cada seis años, es transexenal y sólo tiene el propósito de servir para el desarrollo de todos los estudiantes y para el desarrollo de todo el país.

Aguascalientes; noviembre de 2022