Ni esta ni otras administraciones pasadas han inventado o creado cosas nuevas en materia educativa, tan solo han desempolvado o han hecho un reacomodo de ideas pedagógicas que durante años se han discutido y se han probado en los procesos educativos, desde luego con diferentes resultados. Ejemplos: hoy se dice que la «gran novedad» en el plan y programas de estudio de la educación básica son los «campos formativos» que engloban, integran o vinculan asignaturas afines. Hace cincuenta años ya hubo integración de asignaturas por «áreas»: «área de ciencias sociales» y «área de ciencias naturales». La intención, en ambos casos, era y es atar, asociar, conectar, relacionar, enlazar, correlacionar, unir los saberes o conocimientos que contribuyan al desarrollo humano y el bienestar de la sociedad. También se dice que la «inclusión y la evaluación formativa» darán origen a la Nueva Escuela Mexicana, cuando estos conceptos tienen décadas en el ámbito educativo y la escuela sigue siendo la misma.

El hecho de desempolvar o tan solo hacer reacomodo de ideas pedagógicas, ya existentes, en los cambios educativos sexenales, en gran medida obedece a que los expertos contratados por la Secretaría de Educación, para hacer los cambios, no realizan, previamente, una evaluación diagnóstica con el fin de conocer el estado que guarda la educación básica con base en el plan y programas de estudio en desarrollo; si realizaran una evaluación rigurosa se darían cuenta en qué aspectos de los contenidos hay resultados satisfactorios y en qué partes no se están dando los resultados esperados; y serían, estas, las que tendrían que cambiarse con el fin de fortalecer los programas y no hacer cambios como si nada estuviera funcionando. Asimismo, una evaluación integral rigurosa arrojaría datos de la práctica docente: sobre el dominio de contenidos, la orientación pedagógica puesta en marcha, la planeación didáctica utilizada, el desarrollo eficaz de esta, los materiales de apoyo educativo, las diversas formas de evaluar aprendizajes y de la retroalimentación que se aplica, entre otras cuestiones. Ahora bien, cuando se tiene la certeza, por ejemplo, que no hay dominio de los contenidos programáticos o de las técnicas que se emplean en el desarrollo de las clases, entonces se deben fortalecer estos aspectos específicos tanto en lo teórico como en la práctica docente. ¿Cómo fortalecer estos aspectos? A través de cursos o talleres de actualización y de los seguimientos que se hagan al respecto; y no, simplemente, ofrecer cursos de actualización en tópicos que pueden ser interesantes, pero que no tienen la prioridad para superar las debilidades detectadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. La idea, a nuestro juicio, es cambiar o reforzar lo que no está funcionando y mantener y consolidar lo que sí está dando resultados. Para ello, invariablemente, debe hacerse la evaluación diagnóstica con el propósito de no estar inventando «el hilo negro» en cada sexenio.

También ya es necesaria una Educación de Estado que esté en manos deauténticos expertos en educación: expertos que no cambien la educación a capricho de los que detentan el poder político, y una Educación de Estado que no cambie o se oriente conforme a la ideología política sexenal, sino que obedezca a las reales necesidades de todos los mexicanos, y los cambios que se hagan sean para que vayan acordes a los avances científicos y tecnológicos y a las legítimas aspiraciones de la sociedad entera. Tal vez, con una Educación de Estado, de amplio horizonte y visión, y con auténticos expertos en la educación, sí estemos más cerca de una Nueva Escuela Mexicana y con maestros actualizados en lo esencial y en lo pertinente.

Si la Secretaría de Educación no se atreve a esta aventura histórica; bien lo puede hacer, con base en su autonomía, el gigante local. ¡Ya veremos!