Con el salto del quinto al tercer lugar nacional en promedio de escolaridad, según el INEGI, y la consecución de un tricampeonato mundial en matemáticas, Aguascalientes presenta su balance educativo a cuatro años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, en el marco de su Cuarto Informe de Gobierno.

La entidad se ubica en el primer lugar nacional en satisfacción con la educación universitaria pública, entre los dos primeros lugares en egresados y con un alza en la eficiencia terminal en los niveles medio superior y superior. A nivel internacional, estudiantes locales obtuvieron preseas en matemáticas en Japón, Reino Unido, China y Singapur, así como en la Feria Internacional de Ciencia y en competencias de robótica, inteligencia artificial y semiconductores.

En infraestructura se registraron 600 acciones. En el nivel superior destacan la Universidad Intercultural para la Igualdad, un plantel en Cosío, los laboratorios de Semiconductores y Electromovilidad en el ITA, el de Aeronáutica en la UPA, el de Mejoramiento Genético en la UAA, así como el Complejo de Medicina y el Centro de Innovación en Calvillo.

En el nivel medio superior se abrieron espacios de la UAA en Rincón de Romos y Villa Juárez, aulas de ciberseguridad en Cecytea y se proyectan nueve preparatorias. En educación básica se abrieron planteles en Villas del Río, San Gerardo, Paseos del Sur, Villas de las Norias, San Francisco de los Romo y Calvillo.

El Estado ocupa el primer lugar nacional en internet gratuito en primarias públicas, con 95% de cobertura. La enseñanza del inglés alcanza una cobertura de 96% en primaria y 100% en secundaria, mientras que la del francés en primaria creció 471%.

Se han distribuido 43 mil apoyos tecnológicos, 94 mil becas, más de 2 mil apoyos de movilidad internacional a 83 países, mil becas en inteligencia artificial y 930 mil paquetes escolares. A través de «Pasos Gigantes» y programas de la NASA se brinda capacitación en tecnología, mientras que la atención a adultos en primaria y secundaria creció más de 22%.