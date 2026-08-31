El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Aguascalientes iniciará el ciclo escolar 2026-2027 con una matrícula aproximada de 4 mil 300 alumnos, informó su titular, Álvaro de Ávila Aguilar. Esta cifra representa un incremento de entre 400 y 500 estudiantes respecto al periodo anterior. Además, el organismo ampliará los servicios de atención a la primera infancia e iniciará la incorporación del bachillerato comunitario en ocho localidades.

El funcionario señaló que los 418 educadores comunitarios acudieron previamente a las localidades para conocer las condiciones de los planteles y trabajar de manera conjunta con las familias en labores de limpieza, organización y preparación de los materiales.

Otro de los cambios que marcarán el inicio del ciclo escolar será la incorporación del bachillerato comunitario. En Aguascalientes, el Conafe cuenta actualmente con 25 secundarias comunitarias. Según el funcionario, la educación secundaria es el servicio con menor presencia dentro de la estructura estatal del organismo.