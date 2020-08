Además de los sistemas de salud y económico, laboral y productivo en México, el educativo también presentará un serio retroceso, que vendrá a marcar todavía más, la brecha de desigualdad existente en la sociedad, expresó el profesor investigador de Sociología y Antropología de la UAA, Octavio Maza Díaz.

En entrevista, resaltó que mientras se hacen esfuerzos por atender el sector salud y el económico, el ciclo escolar comenzó con un sistema educativo modificado y dañado, y si ya se había hecho notorio, lo que ahora ocurre es que dejará todavía más en evidencia la desigualdad que hay en México, “en educación, veremos que sigue habiendo infinidad de maestros y estudiantes que no tienen acceso a internet, a tecnología; hay quienes pueden subsanar el tema pero otro ni siquiera lo imaginan”.

Ante la falta de oportunidades es que la brecha entre las diferencias socioeconómicas se van a ampliar, pero es la única alternativa de continuar con lo que se tiene en el país y en el estado, como es la educación por televisión, que le resta interactividad y retroalimentación, pues no todos aprenden con un dictado.

Uno de los problemas principales aparte del conocimiento que deberían tener los educandos, es el de la socialización de los niños y adolescentes, pero además, los recursos con los que cuenta cada uno para allegarse del conocimiento, hará que las diferencias socioeconómicas sean todavía más marcadas, entre los que tienen y los que no, recursos económicos y materiales, de ahí que se ha vuelto a abrir esa fisura social.