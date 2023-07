Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer que en espectaculares se promueve un libro sobre la aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum, la editorial Penguin Random House aseguró ayer que no ha comprado ni rentado espacios para promocionar el material.

Y la ex Jefa de Gobierno dijo en Aguascalientes que tampoco su equipo pagó espectaculares, pero que el libro se presentará el 17 de julio en la CDMX.

«Sí, nos estamos deslindando del espectacular, pero sí va a salir un libro escrito por Arturo Cano. Creo que el 17 (de julio) va a salir», dijo.

Penguin Random House aseguró que no pagó esa promoción.

«El despliegue de espectaculares no forma parte de la estrategia de promoción de nuestros libros (y) no ha comprado espacio ni ha rentado espectaculares para la promoción de los libros de ningún aspirante a la Presidencia de la República u otro cargo de elección popular», indicó la empresa.

Luego del escándalo por el gasto millonario en espectaculares de las «corcholatas» de Morena a la Presidencia, fueron colocados espectaculares de la revista Líderes, que anuncia como exclusiva el primer capítulo del libro «Claudia Sheinbaum: Presidenta», escrito por el periodista Arturo Cano.

La campaña, según el proyecto de promoción de la revista Líderes, al que tuvo acceso REFORMA, detalla los tamaños y medidas de los anuncios en espectaculares, camiones y vallas. El libro no está en librerías.

El autor del libro, Arturo Cano, dijo en una entrevista radial, que se presentará el 17 de julio. «El libro existe y además pues está haciendo una estrategia de promoción publicitaria, se suele trabajar de esa manera (con adelantos de capítulos)».