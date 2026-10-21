Un joven de 26 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente intentó escapar de una revisión y fue sorprendido con una bolsa que contenía aproximadamente 200 gramos de hierba con características de la marihuana.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Paula de Jesús Jiménez Yáñez, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, al oriente de la ciudad de Aguascalientes, donde oficiales de la Unidad Especial Preventiva realizaban labores de vigilancia.

Durante el recorrido, los uniformados detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia, por lo que le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva.

Sin embargo, el sujeto aceleró el paso e intentó alejarse de los policías, quienes lo alcanzaron metros adelante y procedieron a revisarlo.

El individuo se identificó como Edgar «N», de 26 años, a quien le encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico con hierba verde y seca, aparentemente marihuana, cuyo peso rondaba los 200 gramos.

Ante el hallazgo, los oficiales procedieron a detenerlo y trasladarlo, junto con la sustancia asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.