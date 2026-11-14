El programa Ecotrueque del Municipio de Jesús María, que ha recolectado alrededor de 22 toneladas de materiales reciclables desde junio de 2025, obtuvo un reconocimiento de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en una convocatoria nacional en la que participaron aproximadamente 160 municipios y se premiaron 44 proyectos en distintas categorías.

Martina Garza Martínez, secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio, explicó que el principal objetivo de esta estrategia es fomentar la separación de residuos y generar conciencia sobre el aprovechamiento de materiales reciclables. Actualmente, el programa opera dos veces al mes: a mediados de mes visita comunidades y delegaciones, mientras que el último viernes se instala frente a la Presidencia Municipal, en la Plaza Principal.

Adelantó que se prepara una modalidad móvil para llevar el Ecotrueque a diferentes colonias durante las tardes, a fin de facilitar la participación de quienes trabajan por las mañanas. Para ello, se contempla utilizar dos camionetas: una destinada al traslado de materiales y otra para transportar los árboles y las plantas que se entregarán a los participantes.

La dinámica consiste en llevar materiales como cartón, PET, plástico duro, aluminio, fierro, papel, libretas usadas y envolturas plásticas, que posteriormente se pesan y se convierten en puntos canjeables por árboles y plantas ornamentales y medicinales.

Garza Martínez señaló que el programa trabaja con una empresa recicladora establecida en el municipio, que recibe los materiales y destina parte de los recursos obtenidos por su comercialización a la adquisición de más árboles y plantas. Finalmente, reconoció el respaldo del alcalde César Medina Cervantes para impulsar proyectos ambientales y destacó la participación de los habitantes en las jornadas de intercambio.