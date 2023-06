El domingo pasado en dos estados del país se vivió una jornada electoral importante: El Estado de México y Coahuila. Y esto generó mucho interés en todos los estados de la República por lo que significaba: La confirmación de la hegemonía morenista o el inicio del rechazo ciudadano a la continuidad de la política de la 4T. El interés principal de la jornada electoral estaba puesto en el Estado de México, por lo que significaba: Ni más ni menos que la cuna del grupo político priista más fuerte del país. Un grupo que desde sus inicios estuvo integrado por políticos de rancia militancia tricolor con un liderazgo mayúsculo que ejercían una influencia muy poderosa a lo largo y ancho del país. El Grupo Atlacomulco, nacido en ese municipio mexiquense, uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. De este municipio hay una leyenda que dice que estaba predestinado a que algunos de sus hijos figuraran en la política nacional. De acuerdo a lo que cuentan los lugareños de ese municipio, se dice que allá por el año de 1940 existía una mujer que era vidente, doña Francisca Castro Montiel, la cual profetizó con voz de arcano mayor -arcano mayor representa una escena, principalmente con una o varias personas, con muchos elementos simbólicos-, que de ese pueblo saldrían 6 gobernadores y que uno de esos gobernadores llegaría a ser presidente de México. Sin embargo, no fueron 6 los gobernadores nacidos en Atlacomulco, fueron siete. Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del Mazo González, Salvador Sánchez Colín, Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo Maza Peña. Peña Nieto fue el que llegó también a la Presidencia de la República. López Mateos, ex presidente de México nació en Atizapán de Zaragoza. Por lo tanto, no formó parte del Grupo Atlacomulco.

El Estado de México ha sido cuna de políticos relevantes. Que fueron parte importante de la vida política nacional desde la trinchera priista: Eruviel Ávila Villegas, Mario Ramón Beteta, César Camacho Quiroz, Emilio Chuayffet Chemor, Alfredo del Mazo González, Alfredo del Mazo Vélez, Alejandra del Moral, Isidro Fabela Alfaro, Carlos Hank González, Jorge Hank Rhon, Adolfo López Mateos, Alejandro Murat Hinojosa, Alfonso Navarrete Prida, Ignacio Pichardo Pagaza y quien fue el sempiterno líder de la CTM, Fidel Velázquez. No por nada el PRI estaba a 6 años de llegar a los 100 años gobernando ininterrumpidamente el Estado de México.

El triunfo de Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, terminó con 94 años de hegemonía priista en dicho estado y derrotó a su contrincante Alejandra del Moral con una diferencia de más de medio millón de votos. Delfina Gómez obtuvo 3 millones 268, 516 votos y Alejandra del Moral obtuvo 2 millones 752,330 votos.

El mito mexiquense de los políticos fuertes, integrantes del grupo político que tomaba las determinaciones más importantes al interior del partido tricolor y que conformaban la nomenklatura priista, se terminó el domingo pasado. La leyenda del poderoso grupo Atlacomulco llegó a su fin. Como todo en la vida cumplió su ciclo. Se les terminó la época dorada. Aunque para que eso sucediera se tuvo que dar la complicidad y la traición de alguien de su propio grupo, en este caso el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, que optó por hacer alianza con el presidente López Obrador para no intervenir en la elección no apoyando a la candidata de su partido, a pesar de que quien impulso fuertemente la candidatura de Alejandra del Moral fue precisamente él. Al final la dejó chiflando en la loma con el resultado previsible que ahora se constata: la derrota contundente de la candidata de la Alianza. Ahora lo que sigue para del Mazo es una embajada. Ese es el premio que se han llevado algunos gobernadores que no han accionado para que ganen los candidatos al gobierno de sus partidos. Los han dejado al garete y el resultado ha sido la derrota. Y quienes han ganado han sido los candidatos de Morena. López Obrador ha sabido compensar a los gobernadores que se han puesto a sus órdenes no metiendo la mano en las elecciones a gobernador dejando el camino libre a los candidatos de Morena, lo que por consecuencia ha generado que pierdan la elección.

La derrota de Alejandra del Moral era ya una crónica anunciada. Para Andrés Manuel López Obrador no podía haber una mejor victoria que la del Estado de México, pues era ni más ni menos que la joya de la corona. Una odisea hasta hace algunos años imposible de lograr para los partidos de oposición. ¡Ni pensarlo! No era factible que los priistas se dejaran ganar en ese estado cien por ciento priista. Hoy la historia ya cambio. El PRI cedió la gubernatura a una mujer sin la mínima experiencia política, que sólo tiene la virtud de ser leal a la voz de su amo. Que ganó a pesar de las denuncias en su contra de cuando fue alcaldesa del municipio Texcoco por haber quitado un porcentaje del sueldo de los trabajadores, entre otras cosas. Pero repetimos, la actitud de Alfredo del Mazo Maza de no apoyar a la candidata de su partido fue simple y sencillamente definitivo. Del Mazo fue el verdugo del partido que lo llevó al poder a él y a sus ancestros. Las deslealtades que siempre hay en política.

Por otra parte, la elección en Coahuila era también cosa cantada. Manolo Jiménez, candidato de la alianza Va por México -PAN, PRI y PRD-. Desde el inicio de las campañas proselitistas se veía que Jiménez no tenía rival. Morena, o más bien López Obrador, se aferró a mandar como su abanderado a Armando Guadiana, un hombre con más negativos que positivos. Sin embargo, los coahuilenses no se dejaron llevar por el canto de las sirenas ni el gobernador Miguel Riquelme Solís traicionó a su partido ni a los ciudadanos por un plato de lentejas, en este caso por algún premio que pudo ser una embajada, que es el estilo que maneja AMLO. Coahuila se salvó de pasar de ser un estado progresista a un estado envuelto en la mediocridad, la inseguridad y la falta de prosperidad que es el signo de los estados que gobierna Morena. Si no, sólo es cuestión de voltear a Zacatecas para que se vea la manera de atender de un gobierno totalmente inexperto y falto de carácter, que sigue la misma tónica de su guía el presidente: Abrazos no balazos. Esto ha originado que cientos de familias zacatecanas se estén viniendo a refugiar a Aguascalientes. Una prueba palpable de ello es la infinidad de vehículos con placas de Zacatecas que ya circulan en la ciudad capital que es Aguascalientes. Vehículos de gente que se vino huyendo de la inseguridad tanto en la ciudad capital como en varios de los municipios zacatecanos.

Por eso felicitamos a los coahuilenses por definir con inteligencia su sufragio el domingo pasado. Eso generará que dicho estado siga siendo uno de los más seguros para la inversión pública de empresas extranjeras de prestigio. Coahuila sin duda seguirá adelante como un estado progresista.

La mala noticia para el PRI es que de 32 estados y el Distrito Federal, hoy CDMX, que gobernaba hasta hace algunos años, hoy sólo gobierna ¡dos estados! Y si sigue el nefasto y mal hablado Alito, en unos años no les quedará ¡nada!