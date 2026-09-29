El Colegio de Economistas pidió a las autoridades estatales realizar estudios técnicos y socioeconómicos antes de definir la vocación productiva de Villa Juárez y avanzar en la creación de un nodo logístico en ese municipio, propuestas planteadas previamente por el organismo y que ahora forman parte de la agenda pública.

En rueda de prensa, su presidenta, María del Carmen Corchado Reyes, señaló que determinar las actividades económicas que deben impulsarse en Villa Juárez no puede responder a decisiones coyunturales, sino a un diagnóstico que considere el mercado laboral, infraestructura, disponibilidad de agua, energía y territorio. Y la propuesta del organismo contempla elaborar perfiles económicos de todos los municipios del Estado, con el propósito de identificar sus posibilidades productivas, generar empleos mejor remunerados y que la población no tenga que trasladarse a la capital en busca de trabajo.

Enfatizó que la descentralización económica permitiría reducir la concentración poblacional en la capital y contribuiría a disminuir presiones sobre el agua y el mercado de vivienda. Respecto al nodo logístico de Villa Juárez, recordó que el Colegio planteó aprovechar la conectividad carretera y ferroviaria de la zona para desarrollar actividades de mayor valor agregado, en lugar de limitar la estrategia a la instalación de empresas que aprovechen la disponibilidad de mano de obra. Sin embargo, advirtió que la existencia de carreteras y vías férreas no es suficiente para justificar una obra de esta magnitud.