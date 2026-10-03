Aguascalientes ocupa el octavo lugar nacional en competitividad, pero varios indicadores económicos muestran retrocesos respecto a la edición anterior del Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La evaluación incluye aspectos económicos, laborales, sociales y de infraestructura.

La comparación entre las ediciones 2025 y 2026 muestra que el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) bajó de 2% a 1.4%. La economía sigue creciendo, aunque a menor ritmo. Este resultado colocó al Estado en el lugar 27 entre las 32 entidades.

La medición considera el crecimiento de tres años, por lo que el porcentaje no corresponde únicamente a 2026.

El valor de la producción por habitante, calculado sin incluir al sector minero, disminuyó de 284 mil 537 a 281 mil 347 pesos. Aguascalientes ocupó el noveno lugar nacional.

También bajaron las solicitudes de patentes, de 3.8 a 2.2 por cada 100 mil personas económicamente activas, con lo que la entidad se ubicó en décimo lugar.

La variedad de actividades económicas presentes en el Estado pasó de 794 a 775, mientras que el indicador de capacidad productiva en sectores innovadores descendió de 75.3 a 54.4 puntos. En estos rubros, Aguascalientes ocupó las posiciones 21 y 17, respectivamente.

Las exportaciones destacaron: su proporción respecto al PIB aumentó de 53.4% a 60.1%, situando al Estado en quinto lugar.

En inversión extranjera directa, el promedio de tres años bajó de 2.4 a 1.7 dólares por cada mil pesos del PIB, aunque la entidad ocupó el cuarto lugar.

La eficiencia energética mejoró: el consumo eléctrico por cada millón de pesos de producción disminuyó de 7 mil 482 a 6 mil 519 kilovatios-hora, con lo que Aguascalientes se ubicó en noveno lugar.