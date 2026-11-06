México cerrará 2026 con un crecimiento económico aproximado del 1.5%, mientras que para 2027 difícilmente superará el 2%, situación que limitará la generación de empleos y afectará a Aguascalientes por su dependencia de la industria automotriz, advirtió Cristina Ibarra Armenta, presidenta de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados (FEMEC).

Durante el Primer Congreso Nacional de la FEMEC, celebrado en Aguascalientes, señaló que el crecimiento económico resulta insuficiente para generar los empleos que demanda la población. Indicó que la entidad enfrenta dificultades para crear plazas formales, al igual que Coahuila, Baja California, Chihuahua, Sonora y Puebla.

Explicó que la incertidumbre relacionada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha modificado las expectativas de producción y contratación de las empresas automotrices, situación que repercute directamente en Aguascalientes por su vinculación con la fabricación de vehículos y autopartes.

La especialista consideró limitadas las perspectivas de crecimiento del sector automotriz, lo que podría afectar la inversión, la producción y el empleo. Sin embargo, destacó que otras actividades manufactureras, como la fabricación de equipos electrónicos, computadoras y servidores, comienzan a mostrar mayor dinamismo.

Para 2027, anticipó una recuperación moderada y desigual entre regiones. Añadió que la depreciación del peso favorecería a las empresas exportadoras, aunque también podría generar dificultades financieras para aquellas que elaboraron sus presupuestos considerando un tipo de cambio de 17 pesos por dólar durante sus operaciones comerciales.