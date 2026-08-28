La estabilidad económica de Aguascalientes brinda confianza a los inversionistas para ampliar operaciones y generar empleos, afirmó la gobernadora Tere Jiménez durante la Asamblea del Consejo Local del Grupo Financiero Banorte.

Ante empresarios y ejecutivos, señaló que la economía estatal creció 6 por ciento en 2024 y 2 por ciento en 2025, mientras que el sector agropecuario avanzó 13 por ciento en 2025. Atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre autoridades e iniciativa privada.

A este panorama se suma el desempeño de la construcción. Según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, en junio de 2026 el valor de la producción de las compañías del sector en Aguascalientes aumentó 35.8 por ciento a tasa anual.

La misma encuesta reportó que el personal ocupado en la construcción creció 4.2 por ciento; las horas trabajadas aumentaron 8.6 por ciento y las remuneraciones medias reales avanzaron 8.4 por ciento. El sector también activa cadenas de proveeduría.

Jiménez dijo que su administración mantendrá condiciones para atraer capital, respaldar a las empresas establecidas y promover empleos formales mejor remunerados. Sostuvo que el empleo es una herramienta central para mejorar la vida de las familias.

Durante la reunión, realizada en la empresa Microcart, en el Parque Industrial Chichimeco de Jesús María, Mauricio Duarte Rodríguez, director regional de Grupo Financiero Banorte, presentó el informe de resultados del último trimestre.

La gobernadora también expuso proyectos estratégicos como la conclusión del Distrito de Riego 001 y acciones en salud, educación, seguridad, vivienda e infraestructura. Duarte Rodríguez reconoció la disposición del Gobierno del Estado para mantener comunicación con el empresariado y acompañar el desarrollo económico de la entidad.