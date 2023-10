Enrique Luján Salazar

Las terribles cifras que día a día recibimos sobre la devastación del planeta, la disminución de la calidad de vida y la despreocupación generalizada por este acontecimiento son significativas para poner este asunto como un tema prioritario para todos, tanto en el nivel reflexivo como en el nivel de la acción. La naturaleza, en particular, nuestro planeta, no sólo es nuestra casa sino también forma parte de lo que somos y nos ofrece algunas posibilidades para volvernos más humanos.

Es aterrador que nos vayamos acostumbrando a los desastres, a las muertes por el desarrollo tecnológico nuclear, a ver secos los cauces de ríos, a observar la sobreexplotación de los recursos naturales, terrestres y marítimos, a presenciar la extinción de cientos de especies de animales, a ser testigos de los conglomerados humanos viajando en condiciones míseras para encontrar un lugar para trabajar y vivir dignamente; es decir, sentir la proximidad de la desaparición de la especie humana sin reaccionar ante esta catástrofe.

Aunado a lo anterior, la explotación actual de los recursos naturales orgánicos e inorgánicos, su dominio y apropiación por el mercado y por algunos particulares, han creado una problemática profunda y han generado múltiples conflictos que han desestabilizado ecosistemas y amenazan la sobrevivencia de la especie humana.

Podemos afirmar, en general, que las respuestas a estos problemas por parte de las autoridades y de los movimientos ambientalistas se han encaminado más a enfrentar sus efectos y consecuencias y buscar soluciones tecnológicas a los mismos, con lo que sólo se atiende un aspecto de estas cuestiones. Estos problemas son más complejos y profundos y tienen que ver con la ecología en un sentido más amplio, no sólo cuidar la naturaleza para la sobrevivencia humana, sino considerar que en estos problemas están involucradas las relaciones entre naturaleza y ser humano y entre seres humanos y otros seres humanos. ¿Cómo deseamos que se den? ¿Qué hacemos para equilibrar y armonizar estas relaciones?

En estas tareas, las humanidades, como la ética, el derecho y la estética filosófica, así como las ciencias naturales, como la biología, la física, la ecología y la geografía, entre otras, nos proporcionan teorías explicativas y nos indican cauces de acción que coadyuvan a encontrar vías de solución para la crisis ecológica que vivimos y que tibiamente enfrentamos.

Podemos señalar que ya desde 1942, con Aldo Leopold, se postulaba la necesidad de una ‘Ética de la Tierra’, en la que todo ser orgánico e inorgánico tuviera su lugar, su función y se le respetara y cuidara; en esta senda vendrían luego los biólogos marinos, así como los organismos internacionales, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas que convocó a la Primera Conferencia del Medio Ambiente (1992), y, sin duda, la labor de defensa del planeta que han desarrollado diferentes organizaciones civiles y grupos ambientalistas locales e internacionales. De estas actividades han resultado iniciativas, convenios y acuerdos que, si bien tienen buenas intenciones, en general, no se ha respetado su cumplimiento. En un balance global, hasta este momento observamos que el problema se ha agravado todavía más por la imperante lógica del mercado que todo lo reduce a la óptica de la ganancia, trocando los valores éticos ambientales por otros meramente económicos y financieros.

El extraordinario pensador Hans Jonas ha contribuido al diagnóstico y análisis de este tema desde su obra El principio de responsabilidad. Desde la primera página, las cartas están puestas sobre la mesa:

La tesis preliminar de este libro es que la promesa de la técnica moderna se ha trocado en amenaza, o bien que ésta se ha aliado resueltamente con aquélla. Va más allá de la comprobación de una amenaza física. El sometimiento de la naturaleza en vista de la felicidad de los hombres ha provocado, por la desmesura de su éxito, que ahora se extiende a la naturaleza del hombre mismo el mayor desafío para el ser humano que su hacer haya producido jamás.[1]

De aquí que propone nuevas dimensiones de la responsabilidad moral con respecto a la naturaleza y discute temas como: ¿Tiene la naturaleza un derecho moral propio? ¿Tenemos, como seres humanos, una ética que garantice no sólo la armonía de nuestras relaciones actuales sino las del futuro que se avizora en este mundo tecnologizado? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política?

Ya en un texto anterior, afirmaba que la ontología era el fundamento de la ética. Haber separado ambas cosas, haber separado el reino «objetivo» del «subjetivo», dándole prioridad a este último, ha sido el destino de la modernidad. Pero ahora hace falta volver a reunirlos y esto es algo que sólo puede llevarse a cabo desde el lado objetivo: mediante una revisión de nuestra idea de la naturaleza.

Esta tarea abierta desde finales del siglo XX sigue reclamando investigadores que orienten su búsqueda desde una visión integradora y compleja, desde una perspectiva hermenéutica que aúne la ecología (ecosofía)[2] con el pensamiento complejo[3], propuestas que han sido atendidas de manera significativa por Arne Naess y Edgar Morin. Estos investigadores proponen una Ecología que permita no sólo la conservación del medio ambiente sino la autorrealización del ser humano, que permita reconstituir esa unidad e interconexión entre naturaleza y las potencialidades humanas éticas y estéticas.

Para el logro de este objetivo, Naess ha propuesto los siguientes principios para constituir una disciplina que ha denominado Ecología profunda:[4]

Rechazar la centralización del ser humano en el medio ambiente, en favor de la imagen relacional; 2. Afirmar la igualdad biosférica de todos sus integrantes; 3. Defender la diversidad que aumenta las potencialidades de sobrevivencia, de nuevos modos de vida, la riqueza de formas; 4. Postura anti clasista.5. Combatefrontal y radical a la contaminación y agotamiento de los recursos naturales. 6. Complejidad, no complicación en la recuperación de la integración de la multiplicidad de factores que interactúan en mayor o menor gradode acuerdo a leyes, pueden operar en conjunto para formar una unidad, un sistema y 7. Autonomía local y descentralización respecto a las relaciones y formas de enfrentar los problemas ecológicos.

Para este autor, la Ecología (tradicional) es una ciencia limitada que utiliza métodos científicos y que se ocupa sólo de la conformación de los ecosistemas y sus interrelaciones y no de las dificultades y conflictos que se dan en ellas. La filosofía es el foro de debate más general sobre principios o fundamentos tanto descriptivos como prescriptivos que permiten buscar mediar y encontrar soluciones frente a las problemáticas ambientales. De estos supuestos, propone una “…ecosofía como una filosofía de armonía o equilibrio ecológico. (Teniendo presente que) la sabiduría incluye la descripción y la predicción científica, no sólo la prescripción y la política”.[5]

Se trata de elaborar una reflexión que partiendo desde la teoría oriente y determine las acciones concretas y que más allá de las ideologías “verdes” o de cualquier otro color parta de una auténtica relación ético política, es decir que tome en cuenta las relaciones ético sociales, la subjetividad humana y el medio ambiente y no reduzca este gran problema al mero uso de recursos y tecnologías para enfrentar de manera inmediata sólo los efectos y, más que solucionar, convertirse en meros paliativos.

Como afirma Baird Callicot, las ciencias biológicas han puesto a la luz que la naturaleza orgánica es una totalidad sistemática integrada, que la especie humana no es un mero integrante privilegiado del continuum orgánico y que la depredación de la naturaleza amenaza la vida humana, su salud y su felicidad. Dado que hay ‘intereses comunes’ no debemos violar la integridad y estabilidad de la naturaleza. Es necesario tener una visión más integradora y responsable de quienes habitamos este planeta, que no solamente implica el cumplimiento de nuestros deberes hacia él, sino el desarrollo de una sensibilidad ética y política frente a los seres orgánicos y no orgánicos que posibilitan la vida humana misma en una existencia armónica.

