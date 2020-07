Staff Agencia Reforma

CDMX.- Marimar Vega utilizó su cuenta de Instagram para revelar que está harta de los ataques cibernéticos por parte de otras mujeres.

La actriz posteó una foto acompañada de su novio Horacio Pancheri y ahí explicó que cada vez que él sube una foto con ella, hay una cascada de mensajes agresivos donde la critican.

“Lo comparto porque me duele mucho ver cómo no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas.

“No está bien, no está normal la agresión de ningún tipo. Dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y, repito, no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de ‘NORMALIZAR’ las faltas de respeto de un ser humano a otro”.

Vega les pide a sus seguidoras que dejan de hablar mal de otras y decirles “gordas”, “viejas” o “feas”, pues no es bueno para la salud mental.

