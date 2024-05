Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX.- El padre del tricampeón Max Verstappen vislumbra una tormenta en Red Bull. Para Jos Verstappen, la salida del director técnico, Adrian Newey, al final de la temporada, cimbrará desde los cimientos a la escudería donde corre el piloto mexicano Sergio Pérez.

«El equipo está en peligro de desmoronarse. Tenía miedo de eso a principios de año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo. Eso no está ocurriendo ahora. Para el futuro, eso no es bueno», expresó Jos al Telegraaf.

Lo cierto es que el ambiente en Red Bull no es el ideal desde hace varias semanas. A pesar de que dominan la campaña de la F1, el equipo ha tenido que enfrentar muchos rumores, desde qué pasará con el asesor Helmut Marko, cuánto tiempo más estará Max en el equipo, o incluso si Checo firmará una esperada renovación.

El ingeniero Newey explicó ayer los detalles de su salida tras 19 años de servicio. «Ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el desarrollo de Red Bull durante casi dos décadas, desde ser un equipo novato hasta convertirse en un equipo múltiple campeón. Sin embargo, ahora siento que este es un buen momento para ceder la estafeta a otros y buscar nuevos retos para mí», comentó.