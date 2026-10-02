Un joven de 21 años que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad terminó estrellando su automóvil contra un poste metálico de señalamiento durante la madrugada, en el fraccionamiento Bosques del Prado.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:20 horas sobre Avenida Aguascalientes, a la altura de la calle Valle de Guadalupe, donde quedó atravesado un Volkswagen Polo gris, modelo 2002.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Vial, Kevin circulaba de poniente a oriente por el carril central de Avenida Aguascalientes. Al llegar al cruce con Valle de Guadalupe perdió el control de la dirección hacia su derecha y la parte frontal del automóvil se impactó contra un poste metálico de señalamiento de destino.

Tras el golpe, el Volkswagen quedó en posición transversal sobre la vía, con el frente orientado hacia el sur.

Pese a las condiciones en que ocurrió el percance, no hubo personas lesionadas y no fue necesaria la intervención de paramédicos. Los daños ocasionados a la infraestructura urbana fueron calculados en aproximadamente 10 mil pesos.

Policías viales levantaron las infracciones correspondientes por conducir en estado de ebriedad y no respetar los límites de velocidad. Finalmente, el automóvil fue asegurado y trasladado en grúa a la pensión para continuar con las diligencias.