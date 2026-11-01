Un automovilista de 48 años, que conducía en estado de ebriedad y en sentido contrario, protagonizó un aparatoso choque frontal contra otro vehículo durante la madrugada, en el fraccionamiento Santa Anita.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, sobre la avenida Gabriela Mistral, poco antes de llegar al cruce con avenida Convención de 1914, a la altura del puente a desnivel.

El presunto responsable fue identificado como Francisco, de 48 años, quien conducía un Chevrolet sedán azul, con placas de Aguascalientes. Circulaba de poniente a oriente por el carril izquierdo, pero lo hacía en sentido contrario al flujo vehicular.

En esas condiciones terminó por estrellarse de frente contra un Nissan Sentra rojo, modelo 2019, conducido por Óscar, de 34 años, quien avanzaba de oriente a poniente por el carril derecho.

El golpe se produjo entre las partes frontales izquierdas de ambas unidades.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, los dos automóviles fueron retirados mediante grúas y trasladados a una pensión.