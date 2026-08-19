Un conductor en estado de ebriedad terminó detenido luego de perder el control de su automóvil y estrellarse contra un poste durante los primeros minutos de este miércoles, en el fraccionamiento El Cedazo.

El choque ocurrió alrededor de las 00:15 horas en el cruce de avenida Aguascalientes y la calle José María la Fragua, donde policías viales encontraron un Chevrolet Chevy modelo 1999, color rojo y con placas de Zacatecas, accidentado contra un poste.

De acuerdo con la información recabada, Joel, de 40 años, circulaba de sur a norte sobre avenida Aguascalientes, por el carril derecho. Al llegar al cruce perdió el control del volante hacia su derecha.

El Chevy subió con los neumáticos derechos a la guarnición de la acera y posteriormente golpeó el poste con su parte lateral delantera derecha.

Pese a lo aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de paramédicos. Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 70 mil pesos.

Tras determinarse que Joel conducía en estado de ebriedad, los oficiales procedieron a detenerlo, mientras que el automóvil quedó a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias respectivas.