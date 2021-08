José de Jesús López de Lara

Un trágico accidente se registró el domingo por la noche en la carretera federal No. 25 Aguascalientes-Loreto, Zacatecas, a la altura del poblado de Cañada Honda, que dejó como saldo dos muertos y dos heridos de gravedad, todos ellos integrantes de una familia.

Un conductor alcoholizado, perdió el control de la camioneta y fue a impactarse frontalmente contra el coche donde viajaba la familia.

El fatal accidente se registró a las 23:00 horas, justo en la curva que se ubica en el kilómetro 8+000 de la carretera federal No. 25.

El accidente fue provocado por el conductor de una camioneta Chevrolet Suburban, color gris, con placas de circulación ABJ-087-C del estado de Aguascalientes, quien escapó del lugar.

La otra unidad automotriz involucrada fue un coche Seat Ibiza, color rojo, con matrícula ACL-949-B del estado de Aguascalientes.

Debido a que sus tripulantes quedaron prensados, fue necesaria la presencia de los Bomberos Municipales de Aguascalientes y personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, para realizar las maniobras de rescate.

Debido al brutal impacto, resultaron heridos el conductor que fue identificado como Jesús Eduardo, de 48 años; su esposa Aurora, de 49 años y las hijas de ambos, una joven de nombre María de la Luz, de 19 años y una adolescente de 15 años; todos ellos con domicilio en la calle Galicia, en la colonia España.

A bordo de ambulancias del ISSEA y de la Coordinación Municipal de Protección Civil fueron trasladados a recibir atención médica.

Sin embargo, en el transcurso de la madrugada, se reportó la muerte del conductor Jesús Eduardo, quien se encontraba recibiendo atención médica en el HGZ No. 1 del IMSS, y horas más tarde, también falleció su esposa Aurora, quien se encontraba internada en el mismo nosocomio.

Las dos hermanas que sobrevivieron al accidente, se encuentran recibiendo atención médica en el HGZ No. 2 del IMSS.

Al lugar del accidente arribaron agentes de la Guardia Nacional, quienes determinaron que la camioneta Chevrolet Suburban se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 25 en sentido de poniente a oriente, cuando al llegar a la curva que se ubica frente al poblado de Cañada Honda, el conductor perdió el control hacia su izquierda.

Luego de invadir los carriles de circulación contrarios, se impactó frontalmente contra el coche Seat Ibiza, que se desplazaba en condiciones normales en sentido de oriente a poniente.

Cabe destacar que en el interior de la camioneta se encontraron latas de cerveza y se percibía un fuerte olor a bebidas alcohólicas. De las muertes de los esposos, tomó conocimiento el agente del Ministerio Público de Hospitales, personal de la Dirección de Investigación Pericial y los agentes del Grupo Homicidios de la PDI.