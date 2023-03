Un fuerte choque por alcance entre una camioneta y un vehículo se registró en la salida a Zacatecas. Una mujer que acompañaba a uno de los conductores resultó lesionada.

El presunto responsable se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes, por lo que terminó siendo detenido.

El percance fue reportado a las 02:00 horas de ayer y se registró en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, a la altura del número 1360.

Los elementos de Vialidad Municipal de Aguascalientes y socorristas de la Benemérita Cruz Roja Mexicana se presentaron en ese sitio y atendieron a una mujer de nombre Karla, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que requirió ser trasladada a un nosocomio.

El presunto responsable fue un individuo de nombre Ángel, de 33 años de edad, quien se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes y conducía una camioneta Nissan pick up, en color negro.

Se logró establecer que la camioneta pick up circulaba a velocidad inmoderada por la carretera federal número 70, cuando, en determinado momento Ángel no guardó su distancia de seguridad prudente y chocó por alcance contra un vehículo Nissan, en color rojo, conducido por una mujer de nombre María, de 43 años de edad.

Debido al fuerte choque, el vehículo Nissan salió proyectado hacia el camellón central, donde chocó contra un poste del alumbrado público, mientras que la camioneta pick up se estrelló contra un alambrado de un negocio ubicado en ese sitio.