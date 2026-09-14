Un conductor en estado de ebriedad terminó contra un poste metálico durante la madrugada, luego de perder el control de una minivan cuando circulaba por Avenida de la Convención, a la altura del fraccionamiento Panorama.

El choque ocurrió alrededor de las 04:05 horas, en las inmediaciones del cruce con la calle Miraflores. Nicolás, de 37 años, conducía una Chevrolet roja con placas de Aguascalientes en dirección de norte a sur, sobre el carril derecho.

Al aproximarse al cruce, perdió el control hacia su derecha y la parte delantera de la minivan se estrelló contra un poste de metal.

La fuerza del golpe provocó que el vehículo diera medio giro hacia la izquierda y terminara detenido con el frente orientado hacia el poniente.

Policías viales acudieron para hacerse cargo del percance y detectaron que Nicolás se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue presentado ante un Juez Cívico para determinar su situación jurídica.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 100 mil pesos. Finalmente, una grúa retiró la minivan y la trasladó a la pensión.