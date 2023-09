Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la indefinición del morenista Marcelo Ebrard, el Gobernador de MC en Nuevo León, Samuel García tiene el camino libre para lograr la candidatura Presidencial de su partido.

El ex Canciller dijo ayer que no abandonará Morena y anunció la creación de una nueva asociación «El Camino de México».

Llamó a sus simpatizantes a organizarse en torno a una asociación civil y a no renunciar al capital político acumulado durante la contienda interna de Morena.

«¿Por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos, somos un movimiento político eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización», aclaró Ebrard.

Ebrard señaló que que su permanencia en el partido dependerá del resolutivo que entregue la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a la impugnación que presentó contra la contienda interna.

«Presentamos una impugnación. La decisión que tomemos va a ser con todo el movimiento, va a depender muchísimo de cómo nos respondan», dijo Ebrard, al ser consultado sobre su permanencia en Morena.

De momento, su postura cierra el camino a una posible adhesión a MC, donde hay otros aspirantes a la candidatura presidencial, como el Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La senadora Malú Mícher, quien fue la coordinadora de campaña de Ebrard, aseguró que no se irán de Morena.

«¿Por qué insisten en vernos fuera de Morena?», reprochó, «no hemos dado ninguna noticia al respecto, por favor, les pido que ese discurso ya lo echen para abajo», manifestó.