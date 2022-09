Por: Hugo Morales Lozano

A más de un año de estar escribiendo esta columna, he sido un gran promotor del comercio electrónico, los negocios hoy en día pueden cubrir las necesidades de sus clientes a través de internet, y en esta ocasión vengo con un tema que no deber pasar desapercibido, incluso es un “punto clave” para que tus ventas se impulsen y tengas una buena relación con tu clientela.

En mi último viaje a Barcelona, me comentaba mi tío Jordi que él no compraba por internet por el tema de las “devoluciones”, le resultaba más rentable ir a la tienda físicamente a comprar sus cosas y cambiarlas si tenía algo defectuoso o imperfecto, que esperar un cambio después de varios días… no tardé mucho en pensar en el meme de Malcolm que dice “no encuentro fallas en su lógica”, entiendo que hay cosas que puedes comprar fácilmente a través de las pantallas, pero lo que no… ¿Cómo solucionas esa “espantosa equis”?

La ropa y el calzado suelen ser difíciles de comprar por internet, y más para la gente que necesita probársela para sentirse cómoda, pensamos que todas las marcas utilizan el mismo sistema de tallas, pero hay errores de fabricación que delatan lo contrario, el remedio no está en retirarse de las tiendas en línea, sino en definir una política de devoluciones y cumplirla para que tu clientela tenga la confianza de realizar sus compras en tu plataforma.

Si vendes a través de Amazon, Mercado Libre o similares, las políticas ya están establecidas por dichas empresas, y es tarea de uno seguir las reglas, pero si estás por abrir una tienda online o app propia, no sólo es una opción establecerlas, también son un requisito legal y un instrumento de defensa en caso de que te denuncien por alguna mala experiencia de compra. Es normal que algunas políticas que redactes lleguen a coincidir con tu competencia… ¿A qué me refiero? Hay empresas que ofrecen reembolsos y otras que no lo hacen, el camino que elijas debes precisarlo por escrito y apegado a la realidad, de igual manera aplica para tu logística de envíos, cambios, costos y puntos de entrega, entre otros datos importantes.

Recuerda que comprar por internet debe ser un acto responsable para tus consumidores, todas estas observaciones que te comparto las hago para que puedas vender sin ningún problema o contratiempo, es mi objetivo en esta Columna Marketera; si tuviera que cerrar lo hago con dos consejos constructivos: apégate a las normativas del país donde operas, y acércate a las personas profesionales para crear las políticas adecuadas para tu tienda digital.

