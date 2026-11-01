Ya sin posibilidades de entrar a la Liguilla, este domingo el Club Necaxa visitará al Santos en su duelo correspondiente a la Jornada 15 del futbol mexicano. Si bien el resultado ya no cambia nada en lo que respecta a la clasificación, los Rayos buscarán sumar una victoria para levantar el ánimo en este cierre del campeonato.

El encuentro entre Santos y Necaxa comenzará a las 5:00 de la tarde en el Estadio TSM de Torreón. La escuadra de La Comarca viene de perder su último partido ante Tijuana, y de fea manera, por un marcador de 4-1, pero antes de esa caída, los laguneros sumaron seis victorias al hilo, sorprendiendo a toda la Liga MX.

Por más extraño que parezca, estos seis triunfos al hilo no le dan mucha vida a Santos, pues apenas está en el lugar 12 de la tabla, aunque una victoria esta tarde lo podría llevar hasta la zona de Liguilla, por lo que los laguneros harán todo lo posible por derrotar a Necaxa en su casa.

Los Rayos tienen una buena racha ante Santos, pues suman tres triunfos al hilo en sus últimos enfrentamientos, incluido uno en enero de este año, en Torreón. Sin embargo, este domingo el ambiente es más lúgubre, pues a lo único que aspira Necaxa es a cortar esa mala racha de 12 partidos consecutivos sin poder ganar.