Rafael Oliver López López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar los aranceles a México si el país no impide que los migrantes se dirijan a Estados Unidos.

Esta mañana, en su red social Truth, el Mandatario estadounidense aseguró que tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias la invasión a su país está ocurriendo otra vez con caravanas ilegales desde México.

«¡Aquí vamos de nuevo! Con la supuesta derrota de los republicanos en las elecciones de medio término (YO NO ESTABA EN LA BOLETA), la invasión de nuestro país está ocurriendo de nuevo. Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas en estas caravanas son aquellas que varios países no quieren: «Envíenlos a Estados Unidos», dicen, ¡pero no serán aceptados!», comentó.

Trump hizo un llamado a que México detenga las caravanas inmediatamente o de lo contrario los aranceles subirán y la Patrulla Fronteriza y el ICE no tendrán clemenencia contra los migrantes.

«MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hacen, los aranceles a México se DUPLICARÁN INMEDIATAMENTE. MÉXICO.

«EL GOBERNADOR DE TEXAS, EL NUEVO GOBERNADOR DE TEXAS, MUY LIBERAL, NUESTRA GRAN PATRULLA FRONTERIZA Y EL ICE, HAN SIDO INFORMADOS. ¡No habrá clemencia! Gracias por su atención a este asunto», añadió.