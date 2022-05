Antonio Baranda Agencia Reforma

SAN SALVADOR, El Salvador.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida serán duplicados en El Salvador.

Al dar un mensaje conjunto con el Presidente salvadoreño Nayib Buyele, explicó que la ampliación de dichos programas significará pasar de 20 mil a 40 mil beneficiarios.

López Obrador subrayó que, si bien Estados Unidos debe ser corresponsable en dar oportunidades en Centroamérica, los países de la región no pueden «estar esperando».

«Como lo mencionó el Presidente Bukele y estoy de acuerdo, no tenemos que estar esperando y no podemos estar dependiendo de nadie», enfatizó.

«Tenemos que hacer uso de nuestro derecho a la autodeterminación, como pueblos libres y soberanos. Y me da mucho gusto anunciar aquí que, a propuesta del Presidente Bukele, se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro».

Sin dar cifras, López Obrador explicó que México aportará la misma cantidad de dinero que el Gobierno de salvadoreño para reforzar dichos programas.

«Estamos quitándole el semillero a las bandas, que los jóvenes tengan posibilidad de estudio y tengan posibilidad de trabajo», señaló sin aludir al problema de pandillas en esta país.

Problema común

López Obrador afirmó que el problema de la migración demanda del esfuerzo conjunto de los países de esta región, además de México y de Estados Unidos.

«Que es, por donde quiera verse, protagonista del fenómeno migratorio y debe en consecuencia ser corresponsable de darle solución», señaló.

«Modificando sus políticas migratorias y ayudando a combatir las condiciones que obligan a millones a abandonar sus lugares de residencia».

Insistió en que toda persona tiene derecho a permanecer en el país en el que nació y nadie debe verse forzado a emigrar por hambre o por violencia.

«Que nadie sea cocido a balazos al cruzar la frontera», añadió.

En tanto, Bukele dijo que durante su reunión privada con López Obrador hablaron de la manera de «resolver» el fenómeno migratorio.

«Es un tema que atañe a muchos países, sobre todo a los nuestros, y ver cómo podemos resolver. Tenemos algunas experiencias exitosas que hemos realizado en los últimos años, queremos ampliarlas y proponer que sean mucho más grandes y que abarquen en toda las zonas donde hay más migración hacia los Estados Unidos», comentó.

«La migración es un tema que tenemos que resolver, lo mejor es que nuestra gente se quede nuestro país, no queremos que nuestra gente productiva, trabajadora se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera, queremos que se queden aquí».

Bukele afirmó que cada quien está haciendo su labor para conseguir ese propósito, aunque advirtió que se debe hacer «muchísimo más».

«Acompañamos la propuesta de México a los Estados Unidos, para hacer un plan en conjunto en donde aportemos de acuerdo a nuestra economía, pero que todos aportemos para poder solucionar un problema que es de todos y nos atañe a todos», agregó.

