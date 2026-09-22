Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Según un análisis del CIEP, en 2020, gasto en pensiones era de 4.6% del PIB, para 2027 aumentará al 6.3% y en 2030 será equivalente al 9%.

El monto global del gasto es de 2.5 billones de pesos, 75 por ciento de los cuales corresponden a las pensiones del IMSS o ISSSTE y 25 por ciento a las denominadas «Pensiones del Bienestar», que desde 2018 con AMLO tienen rango Constitucional.

Para el próximo año las pensiones contributivas (del IMSS o ISSSTE) concentrarán 1.8 billones de pesos, mientras que las pensiones no contributivas «del Bienestar» representarán unos 640 mil 291 millones de pesos (más de 53 mil millones cada mes), según el análisis del CIEP.

De aprobarse lo que plantea el Paquete Económico para 2027, los recursos destinados a pensiones representarán 27 por ciento de los ingresos presupuestarios propuestos para el año entrante. Del gasto total en pensiones que proyecta la Secretaría de Hacienda para el próximo año, 74.2 por ciento sería para pensiones contributivas, las cuales tendrían un aumento de 4.7 por ciento respecto a lo aprobado en 2026 debido a un aumento en el IMSS e ISSSTE y a pesar de recortes en el presupuesto para Pemex y CFE.

El alza en pensiones contributivas estaría impulsada, principalmente, por aumentos de 8.9 por ciento en el IMSS y 0.5 por ciento en el ISSSTE.

«El gasto neto total propuesto para 2027 ascendería a 10.6 billones de pesos, de los cuales 8.5 billones están comprometidos en pensiones, costo de la deuda, participaciones y empresas públicas.

«El margen de maniobra se reduciría al pasar de 1.7 por ciento del PIB en 2026 a 1.6 por ciento en 2027. Si no se trabaja en una reforma fiscal y de pensiones, México tendrá cada vez más dificultades para financiar el envejecimiento y otros sectores estratégicos», advirtió el equipo de investigadores del CIEP.

Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, dijo en una consulta sobre el tema que es preocupante la proporción en la que está subiendo el gasto en pensiones porque la población está disminuyendo y no habrá quién las pague.

«El tema de las pensiones es un tema fundamental por que ese 6 por ciento de hoy, que puede traducirse en 9 por ciento del PIB en 2030, son todas las pensiones con IMSS e ISSSTE y no habla de los programas sociales, entonces sí es un tema que va a tener una repercusión importante en las finanzas públicas futuras», indicó.