Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presupuesto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex para la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, ya ronda los 17 mil millones de dólares, reconoce Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su reporte 20-F, entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, la petrolera expone que el monto autorizado hasta ahora es de 16 mil 816 millones de dólares.

La refinería tenía un presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares, por lo que el monto más reciente implica un aumento del 110 por ciento.

«El presupuesto autorizado actual para el proyecto es de 15 mil 963 millones de dólares, IVA incluido, más 853.3 millones de dólares para la puesta en marcha, incluido el IVA», expone el reporte.

En cuanto a la entrada en operación de la refinería, la empresa estatal espera que durante el primer semestre del año logren estar en la etapa de estabilización del complejo, para que comenzar con el procesamiento de crudo de manera gradual en el segundo semestre mientras entran en operación las diferentes unidades de procesamiento.

«La operación estable de la refinería dependerá de la estabilización de las diferentes unidades de procesamiento. A la fecha se encuentran en ejecución los trabajos de pre puesta en marcha de la refinería», expone la paraestatal en el documento.

En otro orden, el reporte señala que la operación de Pemex como negocio petrolero podrá estar en riesgo si el Gobierno mexicano no mantiene el apoyo económico a la empresa estatal.

Reconoce que está en una situación compleja por una sustancial deuda, otros pasivos e importantes restricciones de liquidez, lo que le dificulta la obtención de financiamiento.

«Podría afectar negativamente nuestra condición financiera, los resultados de las operaciones y la capacidad de pagar nuestra deuda y, en última instancia, nuestra capacidad para operar como un negocio en marcha sin apoyo adicional del Gobierno de México que es posible que no recibamos en los próximos años», expone Pemex.

La compañía señala que han incurrido gran parte de su deuda por el financiamiento en sus proyectos de inversión de capital, pero que ahora se encuentran limitados para el desarrollo de nuevas reservas de hidrocarburos.

«Debido a nuestra fuerte carga fiscal, nuestro flujo de efectivo de operaciones en los últimos años no ha sido suficiente para financiar nuestras inversiones de capital y otros gastos y, en consecuencia, mostró un aumento significativo en nuestra deuda.

«Por lo tanto, para desarrollar nuestras reservas de hidrocarburos asignadas, pagar nuestra deuda y amortizar los vencimientos de deuda programados, necesitaremos obtener fondos de una amplia gama de fuentes, además de iniciativas continuas de eficiencia y reducción de costos. No puede haber garantías de que continuaremos teniendo acceso al capital en condiciones favorables o en condiciones en absoluto», destaca el reporte.