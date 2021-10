Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En la primera quincena de octubre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 6.12 por ciento anual, un dato que resultó ligeramente superior a lo esperado por el mercado y también mayor al objetivo del Banco de México (Banxico).

El consenso de Bloomberg había calculado una tasa anual de inflación de 6.10 por ciento, al tiempo que la Junta de Gobierno de Banxico tiene una meta permanente de inflación con una variación anual del INPC de 3 por ciento y un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual alrededor de ella.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que, por componentes, el índice de precios no subyacente figuró con un alza anual de 9.21 por ciento en la primera quincena del décimo mes de 2021 de la mano de los energéticos, cuyo avance fue de 12.67 por ciento.

El índice de precios subyacente se elevó 5.12 por ciento en dicho lapso, lo que convirtió a la cifra en la más alta desde la primera quincena de junio de 2009, cuando fue de 5.17 por ciento a tasa anual.

Dentro de la subyacente -que excluye los grupos relacionados con agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno-, las mercancías subieron sus precios 6.51 por ciento anual, encabezadas por alimentos, bebidas y tabaco, con 7.03 por ciento.

Al considerar la tasa quincenal de la primera mitad de octubre, se tiene una variación de 0.54 por ciento, por arriba del 0.52 por ciento previsto por el mercado.

Según el Inegi, la inflación subyacente resultó de 0.33 por ciento quincenal y la no subyacente de 1.18 por ciento quincenal.

Al interior de la subyacente, las mercancías lideraron los incrementos con 0.37 por ciento quincenal y en la no subyacente fueron los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, al reportar un avance de 2.65 por ciento.

El instituto explica que lo anterior se derivó, en mayor medida, a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano que se aplicó en 18 ciudades del país.

El programa de tarifas eléctricas de temporada cálida terminó su periodo de vigencia durante octubre en las ciudades de Mérida, Monterrey, Acapulco, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Tampico, Monclova, Chetumal, Iguala, Tepic, San Andrés Tuxtla, Campeche, Tehuantepec, Ciudad Acuña, Cancún, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez.

Así, en la primera quincena e octubre, entre los principales productos con aumentos en sus precios estuvieron la electricidad, con 18.80 por ciento y el gas doméstico LP, con 4.42 por ciento con incidencias de 0.268 y 0.104 puntos porcentuales.

La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general.