Marlen Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El costo de la electricidad bajo la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) está electrocutando los bolsillos de los usuarios.

La tarifa que se aplicará en agosto resultará 2.15 veces mayor que el promedio pagada por los usuarios residenciales en Texas, de acuerdo con estimaciones realizados por Grupo REFORMA con datos de la EIA y CFE.

En la zona noreste -que incluye a Nuevo León y Tamaulipas- el costo por energía que se aplicará este mes bajo la tarifa DAC será de 5.022 pesos por kilowatt-hora (kWh), monto que equivale a unos 0.252 dólares y resulta 115 por ciento mayor que el promedio previsto para Texas en el mismo periodo de 0.117 dólares por kWh.

Comparada la tarifa contra el promedio para todo EU, de 0.142 dólares por kWh, la tarifa DAC sería un 78 por ciento mayor.

A nivel nacional existen unos 210 mil 352 usuarios bajo la tarifa DAC, equivalentes a alrededor del 0.5 por ciento de los usuarios residenciales, de acuerdo con datos de CFE.

Especialistas consideraron que la diferencia de las tarifas entre EU y México se podría explicar principalmente por tres factores: subsidios cruzados hacia otras tarifas, la falta de competencia en México y mayores costos por parte de CFE.

“A diferencia de EU, la tarifa doméstica de alto consumo en México no solamente refleja el costo real de electricidad, al no estar subsidiada, sino que es incluso una tarifa de castigo”, refirió Víctor Ramírez, especialista en energía.

Patricio Gamboa, socio de Energy Intelligence Consulting, explicó respecto a la falta de competencia que aunque la regulación ya permite que existan competidores para CFE en servicios básicos, las condiciones no han permitido que entren otros participantes.