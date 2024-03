Las adaptaciones del querido cineasta quebequense Denis Villeneuve sobre la obra de Frank Herbert y su saga de «Duna» –literatura indispensable para quienes aprecian la ciencia ficción madura e inteligente- ya son una clarísima muestra de que no solo las convicciones creativas enfocadas a la propuesta y el cine de espectáculo para las masas no pueden o deben entrar en conflicto sino que hasta logran enriquecerse unas a otras, para muestra esta continuación que prosigue con un discurso antiimperialista con guiños a la dramaturgia shakespereana que es todo un portento de cine de género con un sofisticado andamiaje argumental que posibilita incluso la inclusión de varios aportes líricos a una trama que se mueve entre una guerra de poderes donde no hay un bien o un mal absolutos, solo un desbordante compendio de facetas humanas llevadas a un punto paroxista en forma de fe, ambición y pasiones varias.

Después de que la primera cinta presentara con cierta contemplación narrativa –necesaria acorde al idiolecto de Villeneuve- a nuestro protagonista, Paul Atreides (un gran Timothée Chalamet), heredero de la casa Atreides después del ataque traicionero a su planeta natal por parte de los malvados y patológicos Harkonnen que le costara la vida al monarca y padre, el Duque Leto (Oscar Isaac), ahora deberá llevar una vida de augurios y profecías donde él será la figura mesiánica vaticinada por la secta femenil Bene Gesserit liderada por su madre, la Dama Jessica (Rebecca Ferguson) en contraposición a la Reverenda Madre que funge de matriarca proveniente de una cepa tradicional y venenosa (Charlotte Rampling), y que dirigirá el movimiento insurrecto contra los Harkonnen al lado de su amada Chani (Zendaya) y la legendaria raza de guerreros del desierto de donde ella proviene, los Fremen, y su líder, Stilgar (Javier Bardem) en el reseco planeta de Arrakis donde los gusanos colosales son la ley y hogar de La Especia, sustancia que ambicionan los Harkonnen y que permite, entre otras cosas, viajar por el espacio, ver más allá de lo vidente y darle a los ojos una simbólica coloración azul. Paul no solo atravesará por la estructura del “Bildungsroman” o “coming-of-age” sajón que le permitirá traspasar la barrera de la juventud idealista a la adultez mediante experiencias que moldean su mente y cuerpo enfrentando a sus enemigos que incluyen al temible barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), su belicoso e impredecible sobrino Feyd-Rautha (Austin Butler) y el mismo emperador (Christopher Walken), artífice de la ruina de los Atreides, hacia un fato desfavorable donde su condición mesiánica puede o no traer la desgracia al universo entero.

Villeneuve se esmera en la consolidación de un ecosistema orgánico en su narrativa donde todos los componentes escenográficos y de mise-en-scène contribuyen enormemente al desglose de la historia superando su naturaleza de aparatoso marco y que además niega los factores cientificistas y espiritual-ortodoxo representándolos en la película como elementos adversos que juegan en contra del espíritu de la libertad que reflejan los Fremen. “El poder del desierto” al que tanto se alude en la primera cinta aquí adquiere potestad narrativa gracias al soberbio trabajo del departamento de arte quienes afilian su concienzuda puesta en escena al proceso dramático encajando en nuestra percepción un mundo genuinamente alienígena.

“Duna: Parte Dos” es un maravilloso compendio de interpretaciones magistrales en una historia llevada y dirigida de igual manera por Villeneuve que eleva a la ciencia ficción con su astucia visual e intelectual sobre ese 7º. Arte infantilizado, irrelevante y obtuso de hoy día. La mejor cinta en cartelera esta semana.

Correo: corte-yqueda@hotmail.com