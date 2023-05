Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que duerme tranquilo tras el incendio del 27 de marzo en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez y que nada pudo hacer porque se encontraba a mil 800 kilómetros de distancia.

Entrevistado tras hacer un recorrido en las nuevas instalaciones del archivo del INM, el funcionario dijo que no ha pensado renunciar y permanecerá en su cargo hasta que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo decida.

-«¿Después de lo ocurrido en Ciudad Juárez usted duerme tranquilo?, se le preguntó.

«Sí, yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podría llegar en tres minutos que se suscitó la conflagración, en la cual, dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional de Migración, irresponsablemente, no localizaron la llave», señaló.